Isabel II já tem mais um bisneto: nasceu o bebé da princesa Eugenie

Nasceu nesta terça-feira, 9 de Fevereiro, o primeiro filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank. A notícia foi dada pelo Palácio de Buckingham, que confirmou que a mãe e o bebé estão de saúde. O nome do menino não é, para já, conhecido.

Eugenie é a 10.ª na linha de sucessão ao trono britânico. A filha mais nova do príncipe André com a ex-mulher Sarah Ferguson é casada com o socialite ​Jack Brooksbank, desde 2018 — o mesmo ano em que casaram Harry e Meghan. O bebé do casal é o nono bisneto de Isabel II e torna-se, assim, o 11.º na linha de sucessão.

O nome do menino, que nasceu com três quilos e 600 gramas, ainda não é conhecido. Sabe-se que o pai terá assistido ao parto, no hospital privado Portland, em Londres. Na sua página de Instagram, a princesa partilhou uma fotografia da mão do bebé, entrelaçada nas mãos dos pais. A legenda da fotografia, onde se multiplicam os comentários de felicitação, tem apenas três corações azuis.

Quem são os bisnetos de Isabel II?

A rainha de Inglaterra soma já nove bisnetos. Savannah Phillips, neta da princesa Ana, filha de Mark Phillips, é a bisneta mais velha de Isabel II, com dez anos. Segue-se a irmã Isla Philips de oito anos.

O príncipe George, filho do príncipe William e de Kate Middleton, é o segundo na linha de sucessão e o terceiro bisneto da rainha com sete anos. A primeira filha de Zara Phillips, Mia Tindall com sete anos, é a quarta bisneta, neta da princesa Ana. ​

Com cinco anos, a princesa Charlotte, filha dos duques de Cambridge, é a quinta, seguida do irmão, Louis, com dois anos — o sexto bisneto. A segunda filha de Zara Phillips e Mark Tindall— que estão à espera do terceiro filho —, Lena, também de dois anos, é a sétima bisneta.

O benjamim da família real era até agora Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com apenas um ano — o oitavo bisneto de Isabel II. ​