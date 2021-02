Covid-19: Príncipe Carlos e a mulher Camila já foram vacinados

O príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, e a mulher Camila tomaram as primeiras doses da vacina contra a covid-19, avança o seu gabinete da Clarence House, nesta quarta-feira. Carlos, 72 anos, junta-se assim à sua mãe, a rainha Isabel II, 94 anos, e ao pai, o príncipe Filipe, de 99 anos, que tomaram as vacinas em Janeiro. “O príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha receberam a primeira toma da vacina”, anuncia Clarence House num breve comunicado, recusando-se a entrar em detalhes.

Recorde-se que o príncipe já tivera um teste positivo para o coronavírus durante a primeira vaga da pandemia em Março do ano passado. Então, revelou que teve a sorte de ter sofrido apenas sintomas leves e ter recuperado bem.

Até agora, o Reino Unido já vacinou cerca de 13 milhões de pessoas e está a caminho de, na próxima semana, cobrir a totalidade das pessoas que estão em grupos prioritários, incluindo todos os que têm mais de 70 anos.

Em Dezembro, durante uma visita a um centro de vacinação perto de sua casa no oeste da Inglaterra, Carlos disse que estaria “no fim da lista” para a vacina. Normalmente, a família real resiste a dar detalhes sobre questões de saúde, justificando que são um assunto privado, mas decidiu tornar público a toma das vacinas para evitar especulações.