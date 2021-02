Take-away: Câmara de Cabeceiras de Basto vai suportar os custos das embalagens

A medida destina-se a ajudar a restauração, sector “fortemente afectado e prejudicado com as medidas restritivas que têm vindo a ser implementadas”.

A câmara de Cabeceiras de Basto vai suportar os custos associados às embalagens de refeições servidas em take-away para “dar um impulso à economia, fomentando em simultâneo o consumo”, anunciou a autarquia.

A câmara do distrito de Braga explica que a medida se enquadra no Programa Municipal de Apoio à Fileira Turística, que tem como objectivo “criar medidas de exepção" para apoiar empresa do sector e que "contribuam para minorar os impactos da pandemia” causada pelo novo coronavírus.

A autarquia salienta que “o turismo, no qual se enquadra o sector da restauração, tem sido fortemente afectado e prejudicado com as medidas restritivas que têm vindo a ser implementadas no sentido de travar a propagação da doença, obrigando os estabelecimentos de restauração a fechar portas e, ou, a implementar o serviço em regime de take-away ”.

O texto refere que “cumprindo a sua missão de apoiar os empresários do concelho, a Câmara Municipal irá suportar os custos associados às embalagens utilizadas para acondicionar as refeições servidas em take-away ”.

Todos os proprietários dos restaurantes do concelho de Cabeceiras de Basto, interessados em receber as embalagens para o serviço de take-away devem enviar o seu pedido para o endereço electrónico pturismo@cabeceirasdebasto.pt até 22 de Fevereiro, procedendo posteriormente a autarquia à sua distribuição.

“A Câmara Municipal apela, assim, aos proprietários dos restaurantes do concelho para que remetam o seu pedido para o referido email, e, desta forma, possam receber as embalagens, permitindo que os seus clientes continuem a saborear, em suas casas, aquilo que de melhor se condiciona em Cabeceiras de Basto”, refere-se em comunicado.