Associação de Bloggers de Viagem desafia os viajantes a Sair da Bolha

O programa Sair da Bolha junta viajantes à conversa todas as segundas. “Perspectivas distintas e maravilhosas sobre o acto de viajar”, com a blogger Filipa Anjos Frias, para “inspirar os amantes de viagens”.

“Não podemos deixar de sonhar”. E por isso a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) convidou a blogger Filipa Anjos Frias — com mais de 70 países e 140 regiões do mundo (áreas delimitadas pelo clube Most Traveled People) nos seus passaportes — para coordenar um programa de conversas com o objectivo de “inspirar os amantes de viagens”, aproveitando para revelar um pouco dos bastidores de alguns dos principais blogues portugueses que se dedicam a mostrar os quatro cantos do planeta.

Será “inevitável falar de viagens” ("está-nos no sangue”, admite à Fugas Filipa), mas o principal foco destas conversas será “dar a conhecer a cara por detrás do blogue”. “Conhecemos as viagens e as aventuras, não conhecemos quem é que escreve e tira as fotografias”, responde Filipa.

O programa Sair da Bolha pretende dar a conhecer “as histórias por detrás dos blogues, as experiências de viagem no terreno — dos momentos épicos ao infortúnio — e as preocupações dos seus autores com a sustentabilidade e ética em viagem”, enumera a ABVP, actualmente com 69 dos maiores bloggers de viagem portugueses como associados. Desta vez, os entrevistados são os seus associados.

“O país está por agora confinado, mas haveremos de voltar a viajar e, quando isso acontecer, estaremos ainda mais motivados e conscientes do nosso papel”, sublinha Filipa Anjos Frias, 41 anos, arquitecta e designer habituada a planear viagens nos tempos livres — é líder de viagens a Malta e à Lapónia pela LevarTravel.

Filipa, a viajar desde 2007, conversa com os seus convidados num programa que será transmitido às segundas-feiras, sempre às 21h na página de Facebook da ABVP. “Perspectivas distintas e maravilhosas sobre o acto de viajar”, refere Filipa Frias, co-autora do blogue Intrepid Jumpers juntamente com o marido Diogo.

Foto Filipa e Diogo Intrepid Jumpers

O casal trabalha cinco dias por semana e guarda dois meses por ano para as suas aventuras. 2020 não foi excepção. “Acabámos por ter sorte”, conta. Entre Fevereiro e Março (voltaram precisamente no dia 17 de Março, véspera de confinamento) estiveram no Rio de Janeiro e na Antárctida. Durante o Verão percorreram a costa portuguesa de Aveiro a Lagos e fizeram duas road trips pelo Douro. E em Outubro ainda houve tempo para trinta dias de veleiro pelas nove ilhas dos Açores. “Queremos viajar outra vez em Abril, mas ainda não sabemos muito bem para onde”. No final do ano, “se der”, será a vez do Sudoeste da Austrália e da Nova Zelândia. “Queremos ver tudo!”.

A estreia de Sair da Bolha contou com a presença de Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, e os próximos convidados são João Mendes e Sara Silva, do blogue No Footprint Nomads, a 15 de Fevereiro. Segue-se Jorge Montez, do blogue Portugal de Lés a Lés, na noite de 22 de Fevereiro.