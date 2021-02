Está aberta a época das feiras do Queijo Serra da Estrela, este ano em formato digital

As emblemáticas feiras do Queijo da Serra vão realizar-se, este ano, em formato digital e, em alguns casos, até vão ter uma duração mais alargada do que o habitual. Confirmadas estão já as feiras de Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres, segundo anuncia a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE). Na impossibilidade de se realizarem os eventos físicos, estas feiras digitais permitirão que mais de 100 produtores, incluindo produtores de Queijo Serra da Estrela, consigam vender o seu produto.

A primeira arranca já este sábado: o município de Seia estreia a temporada das feiras do Queijo da Serra da Estrela online através da plataforma DOTT, com um programa que se vai prolongar até dia 28 de Fevereiro. A partir do dia 20 de Fevereiro e até 21 de Agosto, é a vez do município de Gouveia realizar, digitalmente, a tradicional Exposerra – Feira de Actividades Económicas da Serra da Estrela que contará com um mercado virtual na DOTT de Queijos da Serra da Estrela.

O calendário já anunciado pela CIM-BSE prossegue com a feira do município de Celorico da Beira, entre os dias 28 de Fevereiro e 28 de Março. Um evento que ficará marcado pela promoção da loja online que, “nesta fase, será dedicada em exclusivo ao queijo, mas irá evoluir no futuro para a promoção de outros produtos endógenos”, anuncia a organização. Esta feira digital terá, ainda, “uma programação diversificada com eventos digitais de showcooking, workshops e conversas online com chefes, entre outras iniciativas”.

Já o município de Fornos de Algodres prepara-se para, ao longo de todo o mês de Março, dar destaque aos Queijos DOP Serra da Estrela através da plataforma “O Bom Sabor da Serra”. Referência, ainda, para o município de Trancoso que irá dar destaque ao Queijo Serra da Estrela na Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, que se realiza digitalmente no último fim-de-semana de Fevereiro (27 e 28) e no primeiro fim-de-semana de Março (6 e 7).

Sabores da serra ao encontro dos portugueses

Estas iniciativas integram a estratégia “A Serra à sua Porta”, que acaba de ser lançada pela CIM-BSE, em articulação com os municípios que a compõem. Nestes tempos de confinamento, em que não podemos visitar a serra, a proposta passa por levar a Serra da Estrela ao encontro das pessoas. A partir do website Visite Serra da Estrela, é possível encontrar as várias plataformas de venda online de produtos do território, como azeites de montanha, vinhos do Douro, Dão e Beira Interior, fumeiro e enchidos, assim como mel, compotas e doces – além do queijo, claro está.

Com esta iniciativa, pretende-se facilitar o contacto directo, ainda que confinado, com os sabores e os saberes do território. Sempre com o intuito deixar o convite para um regresso à Serra da Estrela, após o confinamento. “Queremos que, passada esta fase, as pessoas possam voltar ao nosso território”, realça Luís Tadeu, presidente da comunidade intermunicipal, esperando que o quadro registado no último Verão possa voltar a repetir-se. “Fomos um destino muito procurado, tanto por turistas nacionais como estrangeiros, em grande medida porque conseguimos proporcionar um turismo de qualidade, com o máximo de segurança possível”, repara.

Praticamente perdida aquela que era a época turística de excelência na Serra da Estrela – as férias de Carnaval e os vários certames dedicados ao queijo -, a esperança dos autarcas e operadores locais centra-se agora no pós-confinamento. “Estou certo de que no próximo Verão vamos voltar a ter uma grande procura”, vaticina o também presidente da Câmara Municipal de Gouveia, esperançoso de que estas feiras do queijo digitais “sirvam de aperitivo”, aos portugueses, para percorrerem e fruírem do território da Serra da Estrela.