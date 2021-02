Siza Vieira e o Natal: “A última coisa que faria era culpar portugueses”

O ministro da Economia e número 2 do Governo, Pedro Siza Vieira, disse nesta manhã que as declarações em que foi citado pelo jornal The New York Times, foram incompletas e “deturpadas”.

Há seis dias, aquele diário dos EUA publicou uma conversa em que Siza Vieira é citado a dizer que os portugueses “não respeitaram as restrições" no período do Natal, e que isso justificaria o aumento das infecções por SARS-CoV-2 nas semanas seguintes. Hoje, no início de uma audição regimental na Comissão de Economia, no Parlamento, Siza Vieira foi criticado e questionado sobre essas declarações pelo deputado Afonso Oliveira (PSD), tendo o ministro garantido que as palavras dele têm sido “deturpadas”.

“Tive uma conversa longa com o jornalista do New York Times. Disse várias coisas, que não tínhamos certezas absolutas”, começou por dizer o governante, depois de o deputado do PSD ter perguntado se não era o momento de “pedir desculpa aos portugueses”.

Siza prosseguiu dizendo que invocou o aumento da mobilidade, a redução de testes e uma maior penetração da variante inglesa como factores explicativos. “A última coisa que eu faria era culpar portugueses ou enjeitar responsabilidades próprias”, rematou.

Ex-administrador do Novo Banco no Banco do Fomento

Também a pedido do PSD, Siza Vieira abordou o Banco Português de Fomento, que desde a fundação assumiu os programas de crédito bancário com garantia pública lançados pelo Governo. Siza Vieira confirmou que o Governo confirmou Vítor Fernandes para presidente do Conselho de Administração (chairman) e que este “aceitou”.

Vítor Fernandes foi anteriormente administrador do Novo Banco. Saiu no último trimestre de 2020 da equipa chefiada por António Ramalho, antes mesmo do fim do mandato, devido a divergências, como noticiou então o PÚBLICO.

5000 pediram apoio para rendas

Quanto aos apoios actualmente em vigor, Siza Vieira revelou que o programa de subsídio às rendas, que abriu a 4 de Fevereiro, regista 5000 pedidos de adesão em seis dias. Nas primeiras 24 horas, tal como o PÚBLICO já tinha noticiado, deram entrada 3000 pedidos.

“Não estou a dizer que estamos no melhor dos mundos”, desabafou o ministro da Economia, que tinha começado esta audição a admitir que “as perspectivas não são as melhores no início de 2021”.

Argumentou ainda que “infelizmente”, “mitigar o impacto da crise não é salvar cada uma das empresas nem salvar todos os empregos”. Mas, frisou, o Governo tem tentado ajudar os sectores mais afectados pelo impacto da pandemia, destacando que o programa Apoiar aprovou até agora 582 milhões de euros, dos quais “cerca de 300 milhões” são para o turismo.