Siza Vieira: meta é ter tarifa social de Internet “até Junho”

O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira que espera que a tarifa social de Internet, que é dirigida a famílias carenciadas, esteja disponível “até Junho” deste ano.

Pedro Siza Vieira está a falar em audição regimental do Ministério da Economia, na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

“O nosso objectivo é tê-la [tarifa social de Internet] até Junho”, afirmou o governante, sublinhando que esta medida é “dirigida a famílias carenciadas”, que já beneficiam da tarifa social de electricidade.

No âmbito desta medida, as famílias podem “beneficiar de ligações de Internet a preço reduzido”, sublinhou Siza Vieira, naquela que é a primeira semana do ano de ensino à distância em Portugal, depois de o Governo ter decretado o encerramento temporário das escolas à luz dos números da pandemia mo arranque do ano. E em que o país está em teletrabalho obrigatório pela quarta semana consecutiva este ano.

Em Agosto, o secretário de Estado para a Transição Digital, André Azevedo, adiantou ao PÚBLICO que o Governo estava a trabalhar para que a tarifa social de Internet pudesse estar operacional “até ao final do ano de 2020”.

Mas no início deste mês, nem o gabinete de André Azevedo nem o Ministério da Educação se comprometeram sobre datas para concretizar esse objectivo. Do gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações (SEAC), Hugo Mendes, veio apenas na altura a resposta de que “o Governo está a trabalhar para que a operacionalização da tarifa social de acesso a serviços de Internet, inscrita no Programa do XX Governo Constitucional, ocorra o mais brevemente possível, ao longo de 2021”.

O que, tendo em conta as declarações de Siza Vieira desta quarta-feira, se arrisca a ser muito perto do fim do actual ano lectivo.