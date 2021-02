Produção na construção caiu 3,5% em 2020

Instituto Nacional de Estatística já apurou os indicadores que permitem apontar para uma quebra de 3,5% ao longo do ano de 2020. Associações do sector tinham apresentado estimativas de crescimento de 2,5%.

A produção no sector da construção caiu 3,5% no conjunto do ano de 2020, de acordo com os indicadores recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Depois de apurar as variações nos índices de produção (-2,5%), de emprego (-0,1%) e de remunerações (1,3%) no sector para o mês de Dezembro de 2020, o INE concluiu que o desempenho ao longo do ano foi definido por uma contracção de 3,5%.

Trata-se de um desempenho negativo, que compara com o crescimento de 2,7% alcançado em 2019, mas ao qual não podem ser retirados os efeitos na saúde económica e sanitária trazidos pela pandemia da covid-19. Ainda assim, o sector da construção foi um dos menos impactados.

De acordo com os dados apurados pelo INE, o índice de produção na construção diminuiu 2,5% em Dezembro, depois de ter caído 1,8% no mês anterior. Este agravamento ficou a dever-se, sobretudo, ao segmento da Construção de Edifícios, que teve variações mais significativas ao recuar 3,4% (-2,9% em Novembro). O segmento de Engenharia Civil passou de uma variação de -0,2% registada em Novembro para -1,1% em Dezembro.

Numa análise ao gráfico da produção do sector ao longo do ano, apurado através de uma média móvel de três meses, percebe-se que o índice afundou dos 2% positivos para os -8% nos meses de Maio e Junho, mas voltou a recuperar até Outubro, mês em que regressou a uma curva descendente.

Os índices de emprego e de remunerações apresentaram variações homólogas de -0,1% e 1,3% em Dezembro (variações de -0,1% e -2,8% no mês anterior, respectivamente). Face ao mês anterior, de Novembro, o índice de emprego diminuiu 1,2%, mas o das remunerações aumentou 4,2%. No mesmo período de 2019 estes indicadores estavam os dois negativos, com -1,1% e -0,1%, respectivamente.

Quando apresentaram as suas previsões para o fecho do ano, as duas principais associações do sector indicaram uma perspectiva de crescimento de 2,5%, estimando fechar o ano com 13.739 milhões de euros de volume de negócios. As obras públicas chegaram a 6389 milhões de euros.