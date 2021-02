Processo EDP: Manuel Pinho continua arguido após decisão do Tribunal Constitucional

O Tribunal Constitucional (TC) manteve o ex-ministro Manuel Pinho como arguido no caso EDP, mantendo-se válida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que anulou a decisão do juiz Ivo Rosa de lhe retirar esse estatuto.

A confirmação da decisão do TC, que demorou cerca de um ano e meio a ser proferida, foi dada esta quarta-feira pelo seu advogado Ricardo Sá Fernandes, no Campus de Justiça, em Lisboa

“O Tribunal Constitucional entendeu que é constitucional o entendimento de que o juiz de instrução não pode anular, na fase de inquérito, o acto de constituição de arguido”, referiu o advogado, discordando da decisão.

Ricardo Sá Fernandes adiantou que “aquilo que se pretendia era que se declarasse inconstitucional o entendimento de que ao juiz de instrução está vedado anular actos praticados pelo MP de constituição de arguido quando este acto for ilegal. O TC entendeu que não cabia ao juiz de instrução ter esse papel e eu lamento profundamente”.

O advogado disse que vai recorrer da decisão para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas que este não terá qualquer eficácia no processo-crime.

Manuel Pinho foi constituído arguido pela Polícia Judiciária no Verão de 2017 e agora, segundo o seu advogado, depois desta decisão, vai, pela primeira vez, prestar declarações no processo “possivelmente só em Abril”, devido à situação pandémica.

A PJ e o Ministério Público suspeitam que o ex-ministro da Economia e Inovação do governo de José Sócrates poderá ter recebido, de uma empresa do Grupo Espírito Santo, cerca de um milhão de euros entre 2006 e 2012.

O processo das rendas excessivas da EDP está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Acção Penal e tem ainda como arguidos o ex-presidente da EDP António Mexia, João Manso Neto, ex-presidente da EDP Renováveis, o administrador da REN e antigo consultor de Pinho, João Faria Conceição, e Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas.

O inquérito investiga práticas de corrupção e participação económica em negócio nos procedimentos relativos à introdução no sector eléctrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

A notícia da decisão do TC sobre Manuel Pinho foi avançada pelo Observador.