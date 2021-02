Pinto da Costa diz basta e garante que ninguém verga o FC Porto

Presidente portista foi à sala de imprensa para dirigir-se aos adeptos do clube, acusar o VAR Hugo Miguel de dualidade de critérios e atacar o secretário de estado do desporto.

Pinto da Costa fez, esta quarta-feira, no final do jogo entre o Sp. Braga e o FC Porto, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, um ataque ao árbitro Hugo Miguel, responsável pelo VAR, acusando o secretário de estado do desporto e o governo de não cumprirem o seu papel.

Pinto da Costa lamentou a lesão de David Carmo, lance que esteve na origem da expulsão de Luis Díaz, e fez um apelo à serenidade, garantindo aos adeptos portistas que “ninguém verga o FC Porto”.

O presidente do clube “azul e branco” referiu as mensagens recebidas no sentido de a equipa abandonar o jogo em sinal de protesto e pediu calma, assumindo o ataque directo ao árbitro Hugo Miguel, que co-responsabilizou pelas decisões de Luís Godinho.

Pinto da Costa estabeleceu um paralelo com o sucedido no recente clássico do Dragão com o Benfica, em que a equipa de arbitragem e o VAR foi precisamente a mesma que esteve em Braga na meia-final da Taça, convidando a uma análise aos lances e à decisões de arbitragem dos dois encontros. Pinto da Costa questionou o critério usado por Hugo Miguel, enquanto VAR.

O líder portista deixou um aviso e um basta e lamentou o facto de não "poder contar” com o governo, um dos alvos recorrentes de Pinto da Costa, especialmente no que diz respeito ao tratamento dispensado ao futebol em tempo de pandemia.