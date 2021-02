Nick Kyrgios agradece presença de adeptos

O regresso do público às bancadas tem sido um dos motivos de maior regozijo dos tenistas presentes no Open da Austrália. Mas ninguém apreciou mais o apoio dos adeptos do que Nick Kyrgios, que lhes foi buscar a força para salvar dois match-points e qualificar-se para a terceira ronda do seu Open – o segundo torneio que disputa desde que o ténis parou, em Março. Na noite de quarta-feira, a determinação e o nível do jogo de Kyrgios fizeram esquecer a sua fama de “bad boy” e o limitado número de espectadores deliciaram-se.

“Sinceramente, não sei como é que consegui. Este foi um dos encontros mais loucos que alguma vez joguei. Ainda estou admirado pelo ambiente, não parecia nada que estava meio-cheio”, admitiu o australiano, após derrotar a grande esperança do ténis francês, Ugo Humbert, 34.º mundial aos 22 anos, por 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2) e 6-4, em três horas e meia.

“Eu não competi muito durante um ano, mas penso que tinha a experiência, por tudo o que passei neste court e tentei apoiar-me nisso”, disse o australiano, recordando a vitória na mesma John Cain Arena, em 2020, sobre Karen Khachanov, em cinco sets, quatro deles decididos no tie-break, em quatro horas e meia.

Kyrgios jogou com alegria, traduzida em jogos de serviço rapídissimos, ases no segundo serviço a 219 km/h, serviços “por baixo”, vóleis displicentes e winners fulminantes do fundo do court. Os ingredientes necessários para levantar o público das cadeiras. Igualmente talentoso, mas mais composto, Humbert foi fazendo o seu jogo, breakou a abrir o quarto set e, a 5-4, dispôs de duas oportunidades de concluir – a segunda salva com um passing-shot de esquerda espectacular.

O próximo adversário de Kyrgios é Dominic Thiem, que avançou no quadro, vencendo em três sets, tal como Alexander Zverev e Denis Shapovalov, enquanto Novak Djokovic cedeu um set a Frances Tiafoe.

De fora ficou Stan Wawrinka, derrotado por Marton Fucsovics (55.º). O campeão de 2014 adiou a eliminação ao recuperar o break quando o húngaro serviu no quinto set a 5-3, mas não aproveitou três match-points no tie-break decisivo (6/9), acabando por ceder: 7-5, 6-1, 4-6, 2-6 e 7-6 (11/9).

Na prova feminina, registou.se a eliminação de três campeãs do Grand Slam: Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Venus Williams.

Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Garbiñe Muguruza e Iga Swiantek, igualmente detentoras de títulos em majors seguiram para a terceira eliminatória.