Jesus volta a apontar covid-19 como principal problema do Benfica

O treinador dos “encarnados” não limitou a análise ao efeito da pandemia, mas apontou o surto do novo coronavírus como o factor mais determinante para a perda de onze pontos no campeonato.

“O covid-19 não explica tudo, é verdade, mas foi o responsável número um por tirar os jogadores da sua forma e do seu valor individual”. Foi desta forma que Jorge Jesus voltou a culpar o surto do novo coronavírus pelos pontos perdidos pelo Benfica nas últimas semanas.

Nesta terça-feira, o técnico “encarnado” apontou, ainda assim, que todos têm de assumir responsabilidades e não culpar apenas os efeitos da pandemia. “Vejam quantos pontos o Benfica perdeu. Foram onze pontos. Mas não foi só o covid, houve outras coisas que fizemos que temos de assumir e voltar a não fazer. Todos de assumir as responsabilidades de termos perdido onze pontos neste mês e trabalhar em cima do que achamos que podemos melhorar. Falar menos e jogar mais”, acrescentou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quinta-feira frente ao Estoril, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (20h15, Sport TV).

Antes de abordar o adversário lisboeta, Jesus aproveitou para abordar a escolha de Roma como casa “encarnada” na eliminatória da Liga Europa e a chegada de Lucas Veríssimo ao plantel. “Gostávamos de jogar em Espanha, mas não dá. Então que seja em Itália, num país em que não haja muito frio. Roma também é vermelho e é aí que temos de jogar”, argumentou sobre a Liga Europa, antes de apontar a grande virtude do central brasileiro, recém-contratado.

“O Lucas Veríssimo é mais rápido do que qualquer um dos outros centrais: o Otamendi, o Vertonghen, o Jardel ou o Morato. Tem características especiais e vem para acrescentar”, elogiou. E garantiu que a chegada do brasileiro não significa que o Benfica vá jogar sempre com três centrais. “Jogar com três dá mais segurança. O Santos [anterior clube de Veríssimo] jogava muito com três defesas. Mas não é um sistema que seja a minha prioridade, pode ser num ou outro jogo, se calhar mais para os jogos da Liga Europa”.

Sobre o Estoril, Jorge Jesus falou de uma equipa com uma ideia de jogo interessante. “Nós temos a possibilidade de estar na final, mas respeitando o Estoril, que eliminou já três equipas da I Liga. É uma equipa com uma ideia de jogo muito interessante, quer defensivamente, quer ofensivamente. Tem neste momento a grande hipótese de chegar à final da Taça de Portugal, vai estar super motivada e concentrada”.