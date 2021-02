Fórmula 1 regressará a Portugal em Maio

Anúncio deverá ser feito na quinta-feira. O Autódromo do Algarve entra pelo segundo ano consecutivo no calendário.

A Fórmula 1 estará de regresso a Portugal em 2021. A notícia é avançada nesta quarta-feira pelo site especializado Autosport, devendo ser formalizada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) na quinta-feira.

A evolução da pandemia de covid-19 no território português, com a escalada de casos desde o início do ano, levantou sérias reservas à organização, mas encontros recentes entre os responsáveis nacionais e o promotor do Mundial acabaram por garantir a corrida no Algarve, tudo indica que no início de Maio.

Até agora um circuito de reserva para o Campeonato do Mundo de 2021, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, esteve no topo das preferências desde o início. Se tivesse caído por terra esta hipótese, porém, deveria ser o Bahrein a acolher dois Grandes Prémios nesta temporada.

O Bahrein, de resto, marca o arranque da época, a 28 de Março, seguindo-se o Grande Prémio de Emília-Romanha (18 de Abril), antes das corridas em Portugal (2 de Maio) e em Espanha (9 de Maio). O calendário definitivo será comunicado na quinta-feira.

The Portuguese Grand Prix is set to return to the #F1 calendar in 2021, taking the vacant 2 May slot ????



Here's the full story:https://t.co/kqhEpkqOKf — Autosport (@autosport) February 10, 2021

Esta solução levantará, todavia, alguns problemas logísticos, tendo em conta as limitações nas viagens entre Portugal e o Reino Unido, por exemplo. Com a quarentena obrigatória para os cidadãos que entrarem em território britânico, e com o curto intervalo entre provas nesse período, é provável que os pilotos e o staff das equipas com sede no país não regressem imediatamente a casa depois do Grande Prémio em Portimão, prosseguindo directamente para a etapa espanhola.

O GP de Portugal de 2020, no qual o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) se tornou no piloto com mais vitórias na Fórmula 1, foi a segunda prova do Mundial com maior audiência televisiva em 2020. No total, a corrida algarvia cativou 100,5 milhões de espectadores, tendo sido apenas superada pelo GP da Hungria, com 103,7 milhões.