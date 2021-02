A arbitragem portuguesa está cada vez mais defensiva na forma como os árbitros conduzem os jogos, com uma tendência para apitar tudo o que mexe e substituir o diálogo com os jogadores por cartões. Já não há tolerância na relação com os bancos, nota-se pouca segurança e receio em arriscar, em privilegiar o contacto físico, em deixar fluir o jogo, em dar a lei da vantagem.