A Ópera de Paris vai mudar de pele para ser mais diversa

Actualizar os critérios de recrutamento e os reportórios são algumas medidas preconizadas por um relatório apresentado esta semana em Paris. Dos 154 bailarinos que no final do ano passado integravam o corpo de dança da instituição, apenas cinco eram negros ou mestiços.

A ausência de diversidade, a todos os níveis – nas equipas artísticas e técnicas, no reportório, nos públicos… –, é a principal ferida com que actualmente se debate a Ópera Nacional de Paris (ONP). A constatação emerge do relatório encomendado pelo novo director-geral da ONP, o alemão Alexander Neef, ao historiador Pap Ndiaye e à secretária-geral da Defesa dos Direitos Constance Rivière, que foi apresentado na segunda-feira.