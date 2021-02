Com o amor no ar, Júlio Resende abre uma Loja de Prendas Musicais

Depois de deambular entre o intimismo do piano e a electrónica de Cinderella Cyborg e de ter editado, em finais de 2020, Júlio Resende Fado Jazz Ensemble, um álbum que reúne nove temas originais que passeiam pelos dois estilos musicais, Júlio Resende torna a entrar em novos territórios.

Desta vez, inspirado pelo Dia dos Namorados, abre uma Loja de Prendas Musicais com presentes à medida dos estimados clientes. São eles os convidados a desafiar o músico a criar versões pianísticas dos seus temas preferidos, para oferecer às respectivas caras-metades.

O presente, original e único, vem embrulhado em formato de vídeo, com direito a uma dedicatória especial para dar a quem se ama, estando aqui contemplada a infinitude do conceito porque, como diz Resende, “o amor não tem barreiras, assim como a música, o som que com a sua magia ultrapassa qualquer muro, entra em qualquer peito, salta como uma criança num trampolim e lança as suas setas aos que adora”.

A encomenda e compra é feita através das redes sociais do artista (por mensagem privada) ou pelo email julioresende@julioresende.com.