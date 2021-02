Mineração no oceano profundo deve ser travada, defende WWF

Relatório da WWF alerta para o desconhecimento que ainda existe sobre todo o oceano profundo e recomenda que não se introduza mais um factor de perturbação, com consequências imprevisíveis, até haver informação suficiente.

Em muitos aspectos, o oceano continua a ser um enorme desconhecido para a maioria das pessoas. Quando falamos do oceano profundo, podemos acrescentar que há ainda muito por descobrir até para a comunidade científica. É este o ponto de partida para um relatório elaborado pela WWF - World Wide Fund sobre os riscos de mineração no oceano profundo e agora divulgado, que deixa um alerta: enquanto não se souber o suficiente sobre as consequências desta actividade, ela não deve avançar.