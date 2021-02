“Precisamos de manter estas medidas de confinamento por um período de dois meses”, diz epidemiologista Baltazar Nunes

Reunião do Infarmed decorre nesta terça-feira, em Lisboa.

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, salientou nesta terça-feira, na reunião do Infarmed, que Portugal é dos países europeus com maior número de medidas de restrição em funcionamento, mas acrescentou que ainda serão precisos dois meses de confinamento para reduzir significativamente a ocupação em unidades de cuidados intensivos.

“Precisamos de manter estas medidas de confinamento por um período de dois meses para trazer o número de camas ocupadas em cuidados intensivos abaixo das 200 e a incidência acumuladas a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes”, resumiu Baltazar Nunes.

De acordo com o especialista, é necessário manter o confinamento com escolas fechadas durante 60 dias para se conseguir chegar a uma incidência acumulada a 14 dias abaixo dos 60 novos casos por 100 mil habitantes e menos de 200 doentes internados em unidades de cuidados intensivos.

Mas este é o cenário com previsões de transmissibilidade com um período mais alargado. Baltazar Nunes traçou outros dois cenários de confinamento com escolas fechadas, a 30 e a 45 dias. Porém, o cenário a 60 dias “é o que consegue trazer os níveis de ocupação nas UCI para valores mais baixos”: 200 em Abril, a partir de 15/20 de Janeiro, especificou.

O Presidente da República, o primeiro-ministro e os partidos estão novamente reunidos nesta terça-feira com epidemiologistas, na sede do Infarmed, em Lisboa. Desta vez, apenas os epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido, estarão presentes na sede do Infarmed. Todos os outros intervenientes vão participar através de videoconferência na reunião.