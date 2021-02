Não usava máscara e não queria voltar para casa. Foi condenado hoje em tribunal

Foi detido por agentes da PSP, no dia 20 de Janeiro, pelo crime de desobediência. Não tinha máscara e não acatou a ordem de voltar para casa invocada pelos agentes, ao abrigo do novo estado de emergência, que entrou em vigor a 15 de Janeiro. Foi condenado a seis meses de prisão, substituídos por 180 horas de trabalho a favor da comunidade.

O tribunal Local de Pequena Criminalidade de Lisboa condenou, nesta terça-feira, um homem a seis meses de prisão, substituídos por 180 horas de trabalho a favor da comunidade, pelo crime de desobediência. Em causa esteve o facto do homem, com 40 anos, residente na zona de Chelas, ter recusado obedecer às ordens dos agentes da PSP para colocar a máscara e regressar a casa. Aconteceu o dia 20 de Janeiro, por volta das 11h30.

Esta é primeira condenação conhecida ao abrigo do novo estado de emergência, que entrou em vigor a 15 de Janeiro, que impôs novamente o dever geral de recolhimento domiciliário, e também a primeira condenação de um tribunal depois do Presidente da República ter inscrito, pela primeira vez, o crime de desobediência no decreto presidencial do estado de emergência. O decreto do Presidente tem a data de 16 de Dezembro.

Os agentes estavam a fazer uma detenção por suspeita de tráfico de droga, quando o suspeito fugiu. Encetaram uma perseguição e conseguiram apanhá-lo. Cumprindo as regras fizeram o percurso que o suspeito fizera ao fugir para verificar se, porventura, este se tinha livrado de algo ilícito pelo caminho. Foi nesse percurso que se cruzaram com P.L. sem máscara e a proferir palavras contra a actuação policial.

“O rapaz não fez nada”, “vão-se embora daqui”, “não têm nada que estar aqui”, estas foram algumas das frases que P.L. proferiu, segundo contaram os dois agentes da PSP, ouvidos como testemunhas no tribunal.

Os agentes contaram que inicialmente lhe pediram para colocar a máscara, mas que o homem não obedeceu. Que lhe perguntaram o que estava a fazer na rua e que lhe explicaram que estava em vigor o dever de recolhimento, mas que o homem continuou a avançar para cima dos agentes e sem máscara. E ainda disse: “Nem em vocês mandam quanto mais em mim!” Alegou que era livre e que ninguém mandava nele e que não ia para casa.

A juíza quis saber se os agentes tinham a certeza que o homem percebera o que lhe estava a ser dito. Os dois polícias alegaram que sim e que lhe explicaram com calma que estava não só a faltar ao dever de recolhimento domiciliário, mas também à obrigatoriedade de uso de máscara na via pública. Insistiram nas ordens e alertaram que se não cumprisse estaria a “incorrer no crime de desobediência”.

Um dos agentes disse que depois de muita insistência lhe deu mais uma oportunidade, questionando-o: “O senhor vai para casa?” Ao que o arguido respondeu: “Não. Vocês não mandam em mim.” E foi aí que lhe deram ordem de prisão.

Já o arguido tem outra versão dos factos. Disse à juíza que estava sem máscara porque estava a fumar. Os agentes dizem que nunca o viram a fumar. E quando a juiz o questionou sobre o motivo pelo qual estava fora de casa, respondeu que morava na parte de baixo do bairro e que foi à parte de cima para dar um beijo ao irmão que fazia anos.

No fim, a procuradora do Ministério Público (MP), que entendeu que os factos da acusação foram todos dados como provados, pediu uma pena de prisão, alegando que o arguido está em liberdade condicional de uma pena de prisão de 21 anos e seis meses e que nem isso foi dissuasor de cometer outro crime.

O advogado de defesa alegou que o arguido não tinha bem a consciência do crime que estava a cometer e que se trata de um crime novo e não é simples de perceber, tem muitas excepções. Não pediu a absolvição, mas que fosse excluído o dolo.

A juíza, por sua vez entendeu que os factos foram todos dados como provados e que contribuíram para a prova os testemunhos dos dois agentes da PSP. A magistrada considerou que foram consistentes, uma vez que descreveram de forma “escorreita e coincidente entre si” os factos. Mais: a ordem que os agentes deram foi legítima.

Já as declarações do arguido não mereceram “credibilidade junto do tribunal”, uma vez que também delas não fez prova alguma. A juíza disse ainda ao arguido que “quem está em liberdade condicional tem de ter um comportamento exemplar”.

Perante as necessidades de prevenção geral, a juíza decidiu aplicar uma pena de seis meses de prisão. O crime de desobediência é punível com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias.

Mas como o arguido, apesar de ter no seu cadastro um extenso acervo de crimes, onde se inclui um homicídio qualificado, pelo qual já cumpriu prisão, não tem antecedentes do crime de desobediência, a juíza decidiu substituir a prisão por 180 dias de trabalho para a comunidade.

“Aproveite a segunda oportunidade que o tribunal lhe está a dar. Se não cumprir com o trabalho comunitário vai para a prisão. E, decerto, que não quer voltar para lá porque já teve essa experiência”, disse.