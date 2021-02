Morreu um dos doentes com covid-19 transferidos para a Madeira

Dos três doentes com covid-19 que foram transferidos no final de Janeiro do continente para a Madeira, um morreu esta tarde. Os outros dois continuam hospitalizados, mas um deles já saiu dos cuidados intensivos.

Um dos doentes transferidos do continente para a Madeira com covid-19 morreu esta tarde no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, informou ao início da noite desta terça-feira a direcção regional de Saúde.

A vítima, do sexo masculino, cuja idade não foi divulgada, integrava o grupo de três doentes críticos que chegaram à Madeira no final de Janeiro, num aparelho da Força Aérea Portuguesa, depois do governo madeirense se ter disponibilizado para receber doentes covid em estado crítico, para aliviar a pressão dos hospitais continentais.

“Um dos utentes falecidos, hoje, é um dos três doentes provenientes do território continental, com diagnóstico de covid-19, internado na Unidade de Cuidados Intensivos. A situação já é do conhecimento da família.”, adiantam as autoridades de saúde regionais, numa nota em que dão conta de outras duas mortes associadas ao coronavírus. Um homem de 76 anos e uma mulher de 84, ambos residentes na Madeira, que estavam internados na Unidade Polivalente Covid-19, no Dr. Nélio Mendonça.

Outro dos três doentes, que foram transferidos do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, saiu esta terça-feira da Unidade de Cuidados Intensivos, permanecendo hospitalizado, numa área dedicada à covid-19.

No início da semana passada, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, mostrou disponibilidade para o Funchal acolher mais três doentes com covid-19. Aos jornalistas, explicou que nos primeiros contactos com Lisboa, ficou acordado que se a Madeira mantivesse a capacidade de resposta, poderia receber mais doentes. “Assim aconteceu, e vamos receber mais doentes”, afirmou.

Desde o começo da pandemia, a região autónoma já registou 5974 casos positivos ao SARS-CoV-2, que resultaram em 57 vítimas mortais. Esta terça-feira, de acordo com o balanço divulgado pelas autoridades de saúde regionais, há 88 novos casos positivos e 138 casos recuperados. A Madeira, tem 1757 casos activos, 61 dos quais estão hospitalizados: 55 na Unidade Polivalente, e seis nos Cuidados Intensivos.