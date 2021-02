Inspector do SEF usou tradutor do Google e barrou Ihor: “Inferi que vinha trabalhar”

Recomeçou nesta terça-feira o julgamento dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk a 12 de Março de 2020. Inspectores que decidiram recusar a entrada de Ihor em Portugal alegam que vinha trabalhar. Relatos do primeiro dia de Ihor no aeroporto.