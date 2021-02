Infarmed: “Iniciámos uma trajectória descendente”. Pico de infecções foi a 29 de Janeiro

André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde afirmou, nesta terça-feira, que o país iniciou “uma trajectória descendente” dos casos de infecção por SARS-CoV-2. “Iniciámos uma trajectória descendente” dos casos de infecção em Portugal, afirmou na reunião do Infarmed, que decorre em Lisboa, e quando apresentava os dados relativos à incidência da covid-19 a 14 dias por cada 100 mil habitantes. Nos últimos dias, “tivemos uma consolidação desta tendência decrescente”, disse. A 9 de Janeiro, na altura em que foi feita a última reunião do Infarmed, a curva da incidência estava a subir.

O pico dos casos de infecção poderá ter sido atingido a 29 de Janeiro e, na mortalidade, presume-se que tenha havido um pico na primeira semana de Fevereiro. Nos internamentos, ainda não há um “pico” bem definido, mostrou também André Peralta Santos. Analisando o mapa dividido por cores – vermelho nos concelhos com maior incidência e verde naqueles com menor –, André Peralta Santos mostrou ainda que, nos últimos dias, tem aumentado o número de concelhos a verde.

O especialista da DGS acautelou, no entanto, que Portugal continua com um número de casos “extremamente elevado”, mas que o confinamento agora em vigor parece ser suficiente para travar a propagação da covid-19 (incluindo das novas variantes do vírus).

André Peralta Santos apresentou ainda um mapa em que é possível ver a proporção de casos confirmados com a variante britânica do SARS-CoV-2 – as maiores incidências acontecem sobretudo nas zonas litorais e no Sul do país. “Há um maior foco na área de Lisboa e Vale do Tejo, com um foco no Alentejo litoral, na região de Coimbra e a Norte menos prevalente”, afirmou o especialista.

Depois da intervenção de André Peralta Santos, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, analisou a evolução da incidência e transmissibilidade do vírus, trazendo boas notícias neste capítulo: o índice de transmissibilidade está abaixo de 1, objectivo traçado pelas autoridades de saúde, em Portugal continental e nos Açores. Na Madeira, esta incidência subiu.

“O valor do R(t) nos últimos cinco dias analisados, de 30 de Janeiro a 3 de Fevereiro, aponta para 0,82. É um valor baixo, indica a redução de incidência de forma clara. Podemos verificar que o R se encontra abaixo de 1 em todas as regiões do continente e nos Açores, estando apenas na Madeira com um valor de 1,13, que indica uma fase de crescimento. Podemos ainda verificar que a redução é clara e iniciou-se perto do dia em que as medidas começaram a ser aplicadas”, detalhou o especialista que exibiu gráficos que demonstram claramente o impacto das medidas de confinamento na redução da transmissibilidade do vírus observada nos últimos dias.

Baltazar Nunes analisou a incidência nas primeiras semanas de 2021, revelando que a análise estatística mostra que este indicador se concentrou nos jovens adultos e nas faixas etárias mais avançadas, espalhando-se para mais grupos na terceira semana do ano.

“Verificamos que a incidência toma os seus valores mais elevados nos adultos jovens, pessoas entre os 25 e os 30 anos. Verificamos também que quando olhamos para os cidadãos mais seniores, pessoas com 80 ou mais anos, a incidência toma número mais elevados. É o grupo que tem maior intensidade da epidemia. Vemos também que há grupos que estão protegidos: pessoas próximas dos 75 anos e as crianças. Vemos que na semana três e quatro [de 2021] a incidência espalha-se pelo resto da população e acaba por ser elevada entre todos os indivíduos entre os 25 e os 50 anos. Há uma dispersão da incidência por outros grupos etários”, relatou o especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

"Portugal é o país com uma redução de mobilidade mais acentuada na UE"

Baltazar Nunes fez uma análise à evolução de um indicador em particular, o da mobilidade no país desde o início do ano, explicando que nos primeiros dias de 2021 o país estava na lista dos países com maior mobilidade. Com a introdução das medidas de confinamento e restantes restrições às viagens, Portugal passou para o outro lado do espectro, sendo, no seio da União Europeia, o território que mais reduziu a mobilidade nas últimas semanas.

“No dia 1 de Janeiro, Portugal estava entre os países com maior mobilidade. A 15 de Janeiro reduz um bocado, mas ainda está nos países com maior mobilidade. Neste momento os países com mobilidade mais reduzida são Áustria, Reino Unido, Holanda e Irlanda. Mais recentemente, a partir de 19 de Janeiro – quando as medidas são introduzidas – começámos a ver que Portugal passa para os países com redução de mobilidade e, actualmente, Portugal é o país com uma redução de mobilidade mais acentuada na União Europeia, com uma diminuição na ordem dos 66%”, adianta Baltazar Nunes.

Salientando que Portugal é dos países europeus com maior número de medidas de restrição em funcionamento, Baltazar Nunes diz que ainda serão precisos dois meses de confinamento para reduzir significativamente a ocupação em unidades de cuidados intensivos.

“Precisamos de manter estas medidas de confinamento por um período de dois meses para trazer o número de camas ocupadas em cuidados intensivos abaixo das 200 e a incidência acumuladas a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes”, resume Baltazar Nunes.

120 mil casos da variante britânica em Portugal, mas “desviámo-nos da curva projectada”

João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge, fez uma actualização sobre as variantes genéticas do SARS-CoV-2 em Portugal, começando por referir que as variantes da África do Sul e do Brasil têm sido apresentadas como mais perigosas do que a do Reino Unido, porque têm uma mutação que a britânica não tem. “Está associado a alguma fuga ao nosso sistema imunitário, alguns dos nossos anticorpos não se conseguem ligar.”

Falando “da variante que tem assolado o nosso país” – a britânica –, o investigador João Paulo Gomes diz que só a meio de Dezembro foi dado o alerta para esta variante, quando a sua prevalência no Reino Unido rondava já os 60%. Em Janeiro, já estava acima dos 80%.

Em Portugal, circularam 120 mil casos de infecção pelo SARS-CoV-2 com a mutação do Reino Unido entre Dezembro e Fevereiro. As projecções apontavam que, na próxima semana, Portugal teria cerca de 65% dos casos causados pela variante britânica, mas a situação actual está abaixo disso. “Desviámo-nos completamente da curva projectada na altura”, explica – “são óptimas notícias”.

Em relação às variantes do coronavírus SARS-CoV-2, o investigador João Paulo Gomes explicou que a sua carga viral é maior, daí que sejam mais transmissíveis. Ainda que número de novos casos e de mortes por covid-19 continue a ser muito elevado, tem havido uma “evolução da taxa de crescimento favorável” das variantes. No caso da variante britânica, “houve uma altura em que crescia a 90% por semana e a taxa de crescimento agora a nível nacional ronda os 19%”.

Mesmo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde a incidência desta variante “é muito elevada”, a “evolução semana a semana passou para 10 a 15%”, refere o especialista. “Lisboa e Vale do Tejo não mostra uma situação diferente da do resto do país”, afirmou.

Na segunda semana de Janeiro, 16% dos casos identificados em Portugal correspondiam à variante britânica. Foram ainda registados dois casos da variante da África do Sul em Portugal e 6,8% dos casos são semelhantes à “variante da Califórnia”, identificada em 32 concelhos. “Vamos fazer esta monitorização e continuaremos atentos”, concluiu.

O Presidente da República, o primeiro-ministro e os partidos estão novamente reunidos nesta terça-feira com epidemiologistas, na sede do Infarmed, em Lisboa. Desta vez, apenas os epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido, estarão presentes na sede do Infarmed. Todos os outros intervenientes vão participar através de videoconferência na reunião.

O encontro conta com a participação, pela Direcção-Geral da Saúde, de André Peralta Santos para dar nota da situação epidemiológica do país; e de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, para abordar a evolução da incidência e transmissibilidade da covid-19. Também pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo, Jorge João Paulo Gomes falará sobre as variantes genéticas do novo coronavírus em Portugal, e Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sobre a evolução epidemiológica e critérios de actuação.

Antes do debate, Henrique de Barros (Universidade do Porto) fará uma comunicação em matéria de vacinação e seus efeitos nos internamentos e na mortalidade, Carla Nunes (Universidade Nova de Lisboa) abordará a questão das “percepções sociais” sobre a covid-19 e o novo coordenador da taskforce para o plano de vacinação em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, fará um ponto de situação sobre a forma como está a evoluir este processo no país.