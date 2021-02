Se a vacinação ocorrer como prevista, “salvamos 3500 vidas até ao fim de Setembro”, ao contrário do que aconteceria se não houvesse vacinação, afirmou o especialista. A reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, que junta políticos e peritos na sede do Infarmed, decorre nesta terça-feira em Lisboa.

Após a dura intervenção de Manuel Carmo Gomes – que pediu, na reunião do Infarmed que se realiza nesta terça-feira, medidas severas tomadas em tempo real –, o também epidemiologista Henrique Barros abordou o efeito da vacinação nos internamentos e na mortalidade. “O que nos interessa hoje é pensar como é que uma política de vacinação pode ajudar a atingir aquilo que todos nós esperamos: conseguir modificar o modo de vida a que a epidemia nos obrigou de forma a abandonar as medidas” restritivas, começa por afirmar Henrique Barros. “Pressupomos que 70% da população portuguesa estará vacinada até ao final de Setembro”, afirmou Henrique Barros.

Utilizando um modelo que considera os internamentos, o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos, o número de óbitos e a vacinação, há duas hipóteses de “eficácia vacinal”: 90 ou 70% – “pressupomos que 70% da população estará vacinada no final de Setembro e temos dois cenários diferentes para a velocidade da vacinação”. No primeiro, dois milhões estarão vacinados até ao final de Abril e outros cinco milhões até ao final de Setembro; ou, no segundo caso – “uma alternativa que podemos não consegui-la” –, que quatro milhões estejam vacinados até final de Abril e mais três milhões até final de Agosto.

Com uma eficácia vacinal de 90% com um ritmo à velocidade prevista, há muitos “ganhos” em saúde. Se a vacinação ocorrer como prevista, “salvamos 3500 vidas até ao fim de Setembro” – ao contrário do que aconteceria se não houvesse vacinação, afirma o especialista.

Quando a campanha de vacinação contra a covid-19 começou em Portugal (27 de Dezembro), o especialista acredita que cerca de um milhão de pessoas já estaria imunizado por ter sido infectado com o coronavírus SARS-CoV-2 – isto numa perspectiva “muito conservadora”, já que é possível que tivessem sido mais e que o valor rondasse os 1,5 milhões. Presumia-se ainda que havia 20 mil indivíduos com infecção activa e que não há reinfecção nos primeiros seis meses após a infecção.

Para o especialista Henrique Barros, houve dois grandes momentos no país relativos à covid-19: a primeira fase em Março e Abril de 2020 e esta fase em 2021, sobretudo no mês de Janeiro. Há uma grande diferença na escala dos casos: antes rondava os 1000 casos diários, agora esteve na ordem dos 10 mil diários, diz. “A subida foi muito mais lenta, há uma fase inicial de descida [com o confinamento de dia 15], que depois é acelerada com mais medidas, nomeadamente interrupção da actividade escolar. Agora, há uma descida a 11% ao dia.” Isto pode dar a entender que o confinamento foi cumprido pelos portugueses, refere Henrique Barros.

O valor da transmissibilidade e de novos casos depende de um conjunto de factores e o que muda agora é a vacinação: “Vamos tentar mexer com a vacinação no número de [pessoas] susceptíveis”, diz, argumentando que há medidas que levam ao aumento de casos mesmo que os outros factores não se modifiquem: neste caso, há que ter em atenção as variantes do coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19). “Neste momento, não faz sentido imaginar variantes que escapem à vacinação”, assegura o especialista em saúde pública.

Carla Nunes: confiança dos portugueses na vacina tem subido

Carla Nunes, directa da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, começou a apresentação, centrada na análise das percepções sociais sobre a covid-19 e mortalidade em contexto hospitalar, considerando que houve “piores comportamentos” na época de Natal e Ano Novo, algo que foi corrigido nas últimas semanas.

“Por exemplo, na [questão sobre a] frequência de saída de casa sem ser em trabalho, na quinzena que terminou a 11 de Dezembro tínhamos 35% das pessoas a dizer todos os dias ou quase todos os dias. Temos agora, mais recente quinzena em análises, 15%. Na distância de dois metros na saída de casa tínhamos valores [nas categorias de ‘algumas vezes’ e ‘nunca'] valores na ordem dos 20% a 8 de Janeiro e temos agora 13% a 5 de Fevereiro”, explicou.

Carla Nunes analisou ainda a evolução da confiança dos portugueses relativamente à vacina, explicando que este indicador é medido de duas formas: ao perceber a percentagem de pessoas que estariam disponíveis para serem inoculadas assim que possível, bem como a sua opinião relativamente à segurança e eficácia da vacina.

“Desde 14 de Novembro tínhamos um comportamento constante, mas desde aí tem havido um ganho na confiança relativamente à vacina. Temos aqui, no tomar assim que esteja disponível, 20% a 13 de Novembro e neste momento, a 5 de Fevereiro, 75% dos portugueses a dizerem que tomam a vacina assim que esteja disponível. Em termos da confiança, na categoria do ‘pouco ou nada’ tínhamos 55% a 13 de Novembro e temos 12% a 5 de Fevereiro. São valores muito positivos, concordantes ou melhores quando comparados com a literatura internacional”, explicou Carla Nunes.

