Há escolas a replicar os horários presenciais no ensino à distância

O Ministério da Educação pediu “equilíbrio” no número de horas de aulas online, os especialistas lembraram o tempo de atenção dos alunos e muitos directores garantiram ter aprendido a lição do ano passado. Mesmo assim, há escolas que estão a replicar os horários que tinham presencialmente, obrigando os alunos a assistir a sucessivas sessões em videoconferência. No entanto, há pais que entendem que o tempo dedicado às actividades síncronas não é suficiente.