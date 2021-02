Covid-19 em Portugal. Há mais 2583 casos confirmados, 203 mortes e 15 mil recuperados

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 2583 casos de covid-19 e 203 mortes. Desde o início da pandemia, há um total de 770.502 casos confirmados e 14.557 óbitos.

Os números, referentes à totalidade do dia de segunda-feira, acabam de ser divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim dá ainda conta de mais 15.157 casos recuperados, num total de 628.078 desde Março. Feitas as contas, há menos 12.777 casos activos de infecção — 127.867 portugueses ainda lidam com a doença.

Há menos 274 pessoas internadas nas enfermarias dos hospitais e menos 15 nos cuidados intensivos. No total, existem agora 6070 pessoas hospitalizadas, 862 destas em cuidados intensivos.

Grande parte dos novos casos desta segunda-feira foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (1214 infecções, o que corresponde a 46%) e na região Norte (649 casos, o que corresponde a 25%).

O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 318.077 casos confirmados e 4884 mortes. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 287.879 os registos de infecção e 5905 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais.

Já o Centro tem 109.841 infecções (439 novos) e 2593 mortes (mais 34). O Alentejo totaliza 27.118 casos (119 novos) e 829 mortes (mais 16). No Algarve, há 18.863 casos de infecção (mais 88) e 265 óbitos (mais um). A Madeira registou 5095 casos de infecção (68 novos) e 54 mortes desde o início da pandemia (mais uma). Já os Açores registam 3629 casos (mais seis) e 27 mortes (mais uma).

Na manhã desta terça-feira, realizou-se mais uma reunião no Infarmed, em Lisboa. Vários epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido, reuniram-se para fazer um balanço sobre a situação epidemiológica do país.

O especialista André Peralta Santos, da DGS, afirmou que Portugal iniciou “uma trajectória descendente” dos casos de infecção por SARS-CoV-2 e o pico de infecções deverá ter sido atingido a 29 de Janeiro.