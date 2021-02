João Caupers é o novo presidente do Tribunal Constitucional

Os juízes do Tribunal Constitucional estiveram reunidos, durante a tarde desta terça-feira, para eleger o novo presidente e um vice-presidente, após a saída de Manuel da Costa Andrade, que chegou ao fim do mandato de quatro anos e meio e não quis ser reconduzido. A escolha para o cargo mais importante do Palácio Ratton recaiu sobre João Caupers, que era, até aqui, vice-presidente.

“Reunido a 9 de Fevereiro, o plenário do Tribunal Constitucional elegeu como presidente o juiz conselheiro João Pedro Barrosa Caupers e como vice-presidente o juiz conselheiro Pedro Manuel Pena Chancerelle Machete”, anunciou o tribunal em comunicado.

João Pedro Barrosa Caupers tem 69 anos, nasceu em Lisboa e é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi, contudo, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que se licenciou (1973), que concluiu o mestrado (1986) e o doutoramento (1994). O jurista foi cooptado pelos seus pares para o Tribunal Constitucional em Março de 2014, mas só dois anos depois subiu a vice-presidente.

Além das funções académicas exercidas, João Caupers foi nove anos assessor do provedor de Justiça (entre 1975 e 1983) e director-geral das Relações Colectivas de Trabalho de 1984 a 1987. Também foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais durante cinco anos e é membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários.