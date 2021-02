O Parlamento Europeu está a falhar com as crianças. Portugal tem de arranjar solução

Com o novo Código Europeu das Comunicações Electrónicas, as empresas tecnológicas deixaram de monitorizar as imagens e vídeos de abuso sexual infantil na Internet. Portugal, que ocupa agora a Presidência do Conselho da UE, está numa posição única para ajudar a pôr fim a esta catástrofe para as crianças da Europa.

Há pouco mais de um ano, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, com sede nos Estados Unidos, anunciou que em 2019 recebeu quase 17 milhões de denúncias de abuso sexual de crianças que foram encontradas na Internet. Os relatórios vieram de todas as partes do mundo, incluindo três milhões de dentro da União Europeia. Mais de 30.000 eram de Portugal. Denúncias deste tipo, quer do Centro Nacional, quer de outras fontes, foram utilizadas pela polícia portuguesa em Outubro passado para prender um homem que administrava um site dedicado à troca de material de abuso sexual de crianças. Juntos, em Espanha e em Portugal, houve doze prisões por esta única acção.

Os 17 milhões de denúncias recebidas pelo Centro Nacional referenciaram o número impressionante de 69 milhões de fotos e vídeos. Isso ocorre porque cada denúncia pode conter vários casos de crianças sendo violadas ou molestadas ou indicar uma variedade de comportamentos sexuais ilegais envolvendo uma criança. Uma grande proporção das imagens ou trocas ilegais ocorriam dentro e ao redor dos serviços de mensagens, com o Facebook Messenger e Instagram Direct a serem os principais.

Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia empenharam-se em encontrar maneiras cada vez mais eficazes de evitar que suas redes fossem usadas para prejudicar crianças dessa forma.

Houve e ainda há três desafios principais. O primeiro, e talvez o maior, foi encontrar uma maneira de garantir que as fotos e vídeos que já haviam sido classificados como ilegais não fossem republicados ou trocados indefinidamente.

Para as vítimas, isso é extremamente importante. Já era suficientemente mau que elas tivessem sido violadas ou molestadas sexualmente, geralmente por alguém de sua família ou círculo social mais amplo, mas ter fotos ou imagens da sua dor e humilhação a ser constantemente transmitidas para o mundo inteiro ver acrescentava e expandia enormemente a natureza do dano já sofrido.

A segunda era encontrar uma maneira eficiente de localizar novas fotos e vídeos, material que ainda não havia sido revisto por olhos humanos para confirmar a natureza ilegal de seu conteúdo, mas, no entanto, tinha grande probabilidade de conter material de abuso sexual crianças.

Todas as imagens de abuso sexual infantil são importantes, mas um grau de urgência premente é atribuído a novas imagens porque, embora algumas imagens na primeira categoria possam ter cinco, dez ou mais anos, uma nova imagem sugere que há uma criança que pode estar a ser abusada agora, então a polícia e outras pessoas podem intervir e encontrá-la no menor tempo possível para livrá-las de qualquer perigo e prender o autor do crime.

O terceiro tipo de comportamento preocupante é o “aliciamento”. É aqui que uma criança é abordada online e solicitada para se envolver em comportamentos sexuais ilegais. Isto pode ocorrer totalmente online, por exemplo, realizando actos sexuais em frente a uma câmara ou participando de actos sexuais durante um encontro arranjado no mundo real.

A boa notícia é que muitas das maiores empresas de tecnologia do mundo tiveram muito sucesso em criar soluções técnicas, ferramentas que poderiam funcionar na escala necessária e muito rapidamente. Do vasto número de denúncias recebidas pelo Centro Nacional, uma grande proporção das fotos e vídeos não terá sido visualizado por ninguém além da pessoa que realmente os publicou.

A partir de 2009, um número crescente de empresas começou a usar estas ferramentas de forma totalmente voluntária. Nenhuma lei os obrigou a fazê-lo. Fizeram-no porque era a atitude certa. Os resultados são evidenciados na quantidade de denúncias realizadas. Elas permitem-nos olhar para um futuro em que os possíveis infractores saberão que há uma baixa probabilidade de as suas acções passarem despercebidas o que, por sua vez, resultará em menos crianças abusadas.

No entanto, em 20 de Dezembro de 2020, para várias empresas, toda essa actividade de protecção à criança chegou ao fim. Porquê? Porque, segundo as empresas, uma nova lei da UE assim o exigia. 20 de Dezembro foi o dia em que o Código Europeu das Comunicações Electrónicas entrou em vigor e as empresas que cessaram a utilização dessas ferramentas disseram que, embora fosse obviamente uma consequência não intencional e imprevista, ainda assim era a lei. Esta interpretação da nova lei é contestada mas, para eliminar qualquer dúvida razoável, a Comissão Europeia publicou uma proposta para suspender a lei temporariamente para permitir que todas as empresas continuem a agir como antes, pelo menos até que uma nova política e uma nova lei possam ser acordadas.

O Conselho de Ministros apoiou amplamente a proposta da Comissão mas, ao abrigo dos procedimentos da UE, um terceiro elemento, o Parlamento Europeu, também tem de concordar e é aí que reside o problema. Liderados em particular por deputados alemães ao Parlamento Europeu, nomeadamente Birgit Sippel, do SPD, recusam-se a permitir a suspensão temporária, a menos que seja cumprida nos termos por si propostos que, francamente, são impossíveis de cumprir dentro de um prazo razoável. Acho isso surpreendente e decepcionante. Ninguém está a pedir ao Parlamento que desista das suas posições – penso que concordo com parte do que disseram. Mas não permitir que o status quo ante seja restaurado temporariamente é para mim inexplicável. Nós sabemos o dano que está a ser feito feito. Os números falam por si.

Portugal ocupa actualmente a Presidência do Conselho de Ministros. O Governo Português está, portanto, numa posição única para ajudar a pôr fim a esta catástrofe para as crianças da Europa.