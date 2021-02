A morte de António Costa é manifestamente exagerada

Nas últimas duas semanas começaram a chover textos catastróficos sobre o estado do país e do Governo por parte de pessoas insuspeitas de ódio à esquerda. Dou dois exemplos, ambos no Expresso. Em primeiro lugar, um artigo de Miguel Sousa Tavares intitulado, nada mais, nada menos, do que “Setembro de 1939”, no qual ele atribuía a Portugal o papel da Polónia e sugeria para António Costa o mesmo destino que Neville Chamberlain teve no início da Segunda Guerra Mundial – a rua: “Chegou o momento de o Presidente reflectir a sério se este Governo não deve ser substituído por um Governo de iniciativa presidencial, um Governo de emergência nacional, para durar enquanto durar esta situação de catástrofe pública.” Esta sua estranha tese fez caminho, e a ideia de que Marcelo deveria mesmo assumir as rédeas do país e poupar a pátria a uma pandemia gerida por António Costa & companhia foi levada a sério por pessoas muito respeitáveis e debatida durante dez dias na praça pública.