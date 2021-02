Como Destruir Sonoramente – (um) Partido Político

Quem tem responsabilidades históricas no CDS-PP deve falar agora ou calar-se para sempre, pois, quando chegar o congresso ordinário, o rigor mortis já terá tomado conta do cadáver.

“A democracia cristã, mesmo que máquinas de poder como a CDU [alemã] continuem a ganhar eleições por muitos anos, está numa longa trajectória de declínio. Se virar à esquerda, torna-se indistinta da social-democracia; se virar à direita, receberá as críticas de ‘neoliberal’. Se se tornar demasiado religiosa, não reunirá votos suficientes.” Estas são palavras de um artigo no The Guardian​, escritas em 10/6/2010, por Jan-Werner Mueller (Professor de Política em Princeton), e que, julgo, permanecem actuais.