Vila Nova de Gaia candidata-se a Capital Europeia da Juventude em 2024

A candidatura do município, aprovada recentemente pelo Fórum Europeu da Juventude, é a única portuguesa e ibérica na corrida ao título. As cidades finalistas serão anunciadas a 9 de Março.

A candidatura de Vila Nova a Gaia, a única portuguesa e ibérica, a Capital Europeia da Juventude em 2024 foi validada pelo Fórum Europeu da Juventude, informou hoje a câmara local, que vai concorrer com outras nove cidades.

“O Fórum Europeu da Juventude validou, de forma oficial, a candidatura de Gaia a Capital Europeia da Juventude. Trata-se da única presença portuguesa e ibérica, dado que Espanha não apresentou qualquer candidatura”, descreve a câmara de Vila Nova de Gaia em comunicado.

Na corrida a Capital Europeia da Juventude em 2024, no total, são nove as cidades adversárias deste concelho do distrito do Porto: Batumi (Geórgia), Chisinau (Moldávia), Ghent e La Louviere (Bélgica), Istres (França), Lublin (Polónia), Lviv (Ucrânia), bem como Szekesfehervar e Vesprem (Hungria).

A câmara de Vila Nova de Gaia destaca que o júri que determinará os cinco finalistas é constituído por representantes de entidades internacionais e europeias, membros da sociedade civil e representantes dos jovens a nível local e regional e jornalistas.

A comunicação das cidades finalistas está prevista para 09 de Março, seguindo-se um período de melhoria das candidaturas até à decisão final que deverá ser anunciada em Novembro deste ano.

A actual Capital Europeia da Juventude é a lituana Klaipeda, contudo, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia da covid-19, a cidade francesa de Amiens, que foi Capital Europeia da Juventude em 2020, continua a desenvolver o seu programa.

Em Janeiro de 2020, em declarações à agência Lusa, o vereador da Juventude e Voluntariado Jovem da Câmara de Gaia, Elísio Pinto, disse que a candidatura seria “ambiciosa”, enumerando vários apoios até aí demonstrados por personalidades como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, e do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira, entre outras.

“Esta candidatura já não é municipal, já é uma candidatura de âmbito nacional. Estamos convictos de que Vila Nova de Gaia está a iniciar onde outras candidaturas terminaram”, disse Elísio Pinto.

O título de Capital Europeia da Juventude -- criado em 2009 pelo Fórum Europeu de Juventude, organização que reúne e congrega os Conselhos Nacionais de Juventude dos diversos países europeus, bem como estruturas europeias de juventude -- já foi atribuído às cidades portuguesas Braga e Cascais, em 2012 e 2018, respectivamente.

A intenção de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, de se candidatar este título foi tornada pública em fevereiro de 2018 pelo presidente da Câmara, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, que, em declarações à agência Lusa, à margem da apresentação do Plano Municipal da(s) Juventude(s) deste concelho avançou estar a preparar actividades “plurais” dedicadas “a uma juventude muito heterogénea”.