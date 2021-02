Idoso com covid-19 fugiu de um lar em Odemira e foi encontrado no meio da estrada “em absoluta agonia”

O fotógrafo Pedro Gonçalves, que tinha ido no último domingo ao litoral alentejano em trabalho, decidiu regressar a casa passando pela freguesia de S. Martinho das Amoreiras no concelho de Odemira. Chovia copiosamente. Descontraído, mas atento às difíceis condições que o mau tempo exigia à condução do seu veículo, observou no meio da estrada um vulto que se “arrastava pelo asfalto, semi-nu, descalço e em absoluta agonia”. O viajante, que mora no Norte do país, disse ao PÚBLICO ter ficado atónito quando se deparou com um idoso “com ar quem estava às portas da morte e apresentando sinais de asfixia.” Mais tarde viria a descobrir que se tratava de um utente de um lar de idosos.

Perplexo e no meio de nada, Pedro Gonçalves perguntou-lhe o nome, mas não obteve resposta. E descreve o que viu debaixo de chuva: “O seu tom de pele estava perto do cinzento” e o seu olhar focava-se num local certamente indefinido.

Com a prevenção que os tempos que estamos viver exigem, antes de sair da viatura vestiu um impermeável, luvas, máscara, e da melhor maneira que conseguiu, tentou tirá-lo do meio da estrada. O sítio onde se encontrava e àquela hora da noite, cerca das 20h00, não tinha grandes pontos de referência a não ser o que depois confirmou ser um lar de idosos “rodeado de fita reflectora, denunciando um foco de contágio” com covid-19.

Correu na direcção do edifício e chamou por alguém que pudesse prestar ajuda. Até que apareceu um senhor “vestido em trajes de guerra química” e perguntou-lhe se faltava algum utente no lar. Resposta peremptória: Não!

Pediu que descesse a rampa que dava acesso ao lar para se certificar se aquela pessoa em grande sofrimento não seria um dos utentes do lar e que “definhava sentado no asfalto”.

O funcionário acedeu e quando se abeirou do idoso gritou: “Jeremias! O que estás aqui a fazer”. Ao mesmo tempo, gesticulava para afastar o fotógrafo, alertando para a infecção com o vírus. Pedro Gonçalves entendeu que a situação requeria outro tipo de abordagem e ligou para o INEM. Enquanto respondia às perguntas que são colocadas nestas circunstâncias, o idoso “foi levado para dentro do lar numa cadeira de rodas” e o socorro deixou de fazer sentido, relata com indignação. O senhor Jeremias deu novamente entrada na casa que o acolhia e de onde saiu “sem que ninguém desse conta”, confirmou ao PÚBLICO, Manuel Loução, responsável do lar.

Numa primeira abordagem, este responsável negou que alguém saísse da instituição naquelas condições. Mas quando lhe foi referido o nome do utente, rectificou: “Jeremias? Temos cá um utente com esse nome. É uma pessoa autónoma mas apresenta deficiências mentais.”

Assegura que não lhe foi comunicada a saída do idoso, mas admite que tal pudesse ter acontecido. Também ele está confinado na sua residência, depois de 17 utentes e sete funcionários do lar terem testado positivo, há três dias. “Para lhe ser franco não sabia de nada. Aliás nunca nos aconteceu uma coisa assim”, disse Manuel Loução, reconhecendo que a instabilidade que o surto provocou possa ter “facilitado” a saída do senhor Jeremias.

“Com o contágio de sete funcionários, ficámos com dificuldades em assegurar os serviços do lar e a Cruz Vermelha enviou, há cerca de uma semana, oito pessoas naturais da Guiné-Bissau que estão a prestar serviço no nosso lar”, acrescentou. No levantamento que fez da situação, foi-lhe comunicado que o utente deverá ter saído do lar por volta das 18h30 quando todos jantavam.

“É uma pessoa que tem problemas psicológicos e em momentos de crise temos de o fechar no quarto, para não se pirar”, frisou o responsável do lar, explicando que uma das funcionárias lhe foi entregar o jantar e “inadvertidamente deixou a porta aberta e ele saiu.”

Mas nos esclarecimentos que lhe foram prestados foi-lhe garantido que o idoso se encontrava “à porta da lavandaria e não na rua”, referindo que a denúncia “está um bocado empolada.” Mas Pedro Gonçalves não tem dúvidas e reafirma que viu o senhor Jeremias no meio da estrada.

Manuel Loução confirmou que o utente “está com a covid-19 e confinado num apartamento”, lamentando que a situação tenha ocorrido com pessoas que “não são funcionárias da instituição”. Mesmo assim, “serão chamadas à responsabilidade porque estes casos não podem acontecer”, observa o responsável do lar de S. Martinho das Amoreiras.

Consciente do risco que correu, Pedro Gonçalves, logo que deixou entregue o idoso, despiu a roupa que trazia e procurou salvaguardar a sua segurança. Mas voltaria a fazê-lo: “O homem estava no meio do asfalto, sozinho, ao frio, à chuva e quase nu. Alguém tinha de o levantar do chão.”

“Mas o que me assustou não foi a proximidade com o vírus. Foi sim observar em primeira mão a violência institucional a que são sujeitos milhares de portugueses em fim de vida: os velhos sem ninguém, invisíveis”, lamenta o fotógrafo nas redes sociais.