O que oferecer à cara-metade no Dia dos Namorados?

De flores, a doces e jóias, o PÚBLICO sugere 20 presentes para assinalar o Dia de São Valentim, no próximo domingo, 14 de Fevereiro.

Este ano, o São Valentim será forçosamente celebrado em casa. O confinamento não é, no entanto, desculpa para não surpreender a sua cara-metade no próximo domingo, 14 de Fevereiro. De flores, a doces ou jóias, o PÚBLICO reuniu algumas sugestões de presentes para oferecer no Dia dos Namorados — tanto para ele, como para ela.

A Showroomprive.pt realizou um inquérito aos portugueses sobre o que costumam fazer para celebrar o Dia dos Namorados. Mais de metade dos inquiridos, 51,8%, prefere assinalar a data com um jantar romântico em casa. Já quase 30% são contra qualquer tipo de comemoração por ocasião deste dia.

Se faz parte dos portugueses que assinalam esta data e está sem ideias do que oferecer à sua cara-metade, o PÚBLICO dá uma ajuda e sem precisar de sair de casa.