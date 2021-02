A Sanjo e a Burel juntaram-se e fizeram umas sapatilhas para os dias frios

A icónica marca de sapatilhas Sanjo juntou-se à Burel Mountain Original e deste casamento improvável nasceu uma colecção de sapatilhas de Inverno que prometem aquecer os pés e ser resistentes à água, sem perder o estilo das Sanjo originais.

O Burel é o tecido de lã mais utilizado na indústria de lanifícios da Serra da Estrela, em Manteigas. Tradicionalmente, era usado por pastores em capas e casacos para os dias de chuva, frio e neve na montanha. Agora esta lã natural reinventa-se e passa a fazer parte da construção das sapatilhas Sanjo.

A colaboração está disponível nos modelos tradicionais da marca — K100 e K200 — em lilás, cinzento, bege e verde seco. O preço é 79,50 euros, mas os dois modelos estão em saldo na página da marca.

Fundada em 1933, a Sanjo — que é uma espécie de diminutivo para São João (da Madeira), onde a marca nasceu — começou não como uma fábrica de sapatos, mas sim de chapéus. Foram, no entanto, os ténis, que se tornaram os preferidos dos portugueses nas décadas de 1950 a 1970, popularizarando a marca. Com o fim da ditadura, a Sanjo não conseguiu competir com as marcas internacionais de calçado desportivo e foi obrigada a fechar portas. Só recentemente, voltou ao activo com os mesmos modelos de sapatilhas que não haviam saído do imaginário de tantas gerações.

Na galeria de imagens em cima, veja todos os modelos da colaboração Sanjo x Burel.