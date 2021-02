Em Portimão, esta é a Semana da Laranja

Entre 9 e 13 de Fevereiro, com a cesta adaptada às contingências, celebra-se a doce e sumarenta laranja do Algarve.

O citrino-emblema da região algarvia, com créditos firmados no que toca ao sumo, doçura e cor intensa, torna a dar o mote a uma semana de celebração em Portimão, este ano servida com receitas, showcookings de fotografia dinamizados pela Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, ementas saudáveis sugeridas pela nutricionista Patrícia Cabral e uma feira com preços especiais no Mercado Municipal da Avenida S. João de Deus.

À venda em banca, e com o lema Laranja Algarvia - Não Há Fruta Mais Sadia, juntam-se as actividades no formato possível, online, que podem ser acompanhadas através do Facebook do Mercado Municipal de Portimão, para abrir o apetite a visitas e inspirações futuras.

A vizinha Silves, que desde 2017 põe no calendário de Fevereiro a Mostra Silves Capital da Laranja abrindo portas às ofertas de dezenas de citricultores, sem esquecer outros produtos algarvios como vinho, artesanato, doces e petiscos, optou por adiar a quinta edição do evento, para datas ainda a definir. Um evento âncora, importante motor da economia local, que, em 2019, levou ao pavilhão da Fissul milhares de pessoas.