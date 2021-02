30 propostas para o Dia dos Namorados: o amor está online e por todo o lado

Jantar entregue em casa, pequeno-almoço na cama, visitas virtuais a Sintra ou Veneza, a sonhar com viagens, a brindar com um bom vinho. Apesar dos pesares, não faltam boas ideias para celebrar o São Valentim a dois.

Histórias de amor em directo de Sintra. Ou de Veneza, de Nova Iorque...

É já dia 12 de Fevereiro: o Palácio da Pena oferece visita online em directo. São “Duas Histórias de Amor" contadas pelo director do palácio e à volta de D. Fernando II enquanto passeamos virtualmente pelo monumento que é o expoente máximo do Romantismo em Portugal. Mas esta é só uma das propostas de uma iniciativa internacional que une vários locais pelo mundo, numa parceria com a plataforma Tiqets: One World Observatory (Nova Iorque), Castelo de Dalí (Figueras, Catalunha, Espanha), Aquarium of the Pacific e Venice City Tours​ (que tal um passeio virtual de gôndola)? A visita a Sintra (e as outras) realiza-se em inglês. Acesso gratuito, com reserva aqui. A Fugas destaca a iniciativa aqui.

Escapamos os dois?

A proposta: divirta-se sem sair de casa. No dia 14 às 17h a No Way Out to Escape Room Porto, convida a participar no Speedescape, um evento onde se pode jogar com pessoas de qualquer parte do mundo e onde se terá que descobrir os segredos da cidade do Porto, resolver os enigmas e conseguir escapar. O jogo tem a duração de uma hora, através da plataforma Zoom, cada equipa pode ter de dois a sete elementos e custa 10€/jogador. Info e reservas

Receitas de amor

Promovido pela EGEAC Cultura em Lisboa, a iniciativa, “Receitas de Amor”, vai apresentar durante o mês de São Valentim várias receitas confecionadas por convidados especiais. Directamente das suas cozinhas Gisela João, Magazino, Ana Bacalhau, David Bruno, Nininho Vaz Maia, Fernando Alvim (o primeiro, dia 8) e Selma Uamusse vestem o avental e mostram os seus dotes culinários. Para seguir nas páginas do Facebook e Instagram

E mais receitas de amor, mas... afrodisíacas

“Meta as mãos na massa” e prepare um jantar afrodisíaco para o Dia dos Namorados. Siga as receitas sugeridas pelo chef Fábio Alves, do restaurante Suba (Hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa), todas com ingredientes afrodisíacos. Assinalam-se as ostras, abacate, romã, espargos, chocolate e gengibre.

Lisboa. Casa da Comida, amor ao brunch

A Casa da Comida lança três propostas para que possa surpreender quem mais gosta. Para poder dormir até mais tarde, um brunch, acompanhado de um ramo de flores e uma garrafa de espumante. “Love is in the Brunch” é entregue em sua casa no dia 14, entre as 9h30 e as 15h30; A proposta “Frágil, aqui tem amor” é uma cesta de verga com produtos gourmet (espumante, geleia de pétalas de rosa, paté da Prisca, etc.) e uma flor, pelo preço de 44€. E para um jantar romântico, a proposta “Voulez-vous dîner avec moi?” tem o preço de 88€/duas pessoas. Entregas na grande Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Almada, Alverca e Sintra e com taxas de entrega que variam entre os 6,50€ e os 15€. Encomendas para o mail comercial@casadacomida.pt ou pelo telefone 218115020.

Lisboa. O Marriott vai a casa

O serviço take-away “XO XO 2 GO” é a proposta para o São Valentim. Com duas opções: jantar e/ou brunch. O jantar (49€) pelo chefe António Alexandra inclui entrada, salada, prato principal (risotto de vieiras ou naco corado de Black Angus), sobremesa (dueto de cheesecake de abóbora e snickers com morangos em banho de chocolate). A opção brunch (39€) inclui salada, trio de humus, poke bowl de salmão fresco e sobremesa (a mesma do jantar), 1L de smoothie ou uma garrafa de espumante. Se quiser dar um toque mais romântico, opte pelo pacote “Crush” (54€) que inclui bouquet de 10 rosas e três balões-coração. As encomendas são recolhidas no hotel, reservas até 24h antes: tel. 914391060 , 217235400. Site

Cascais. Sheraton na cama e na pele

O Sheraton Cascais propõe “uma caixa gastronómica, para que possa mimar a cara metade sem preocupações”. A caixa surpresa custa 35€ e inclui iguarias do hotel de cinco estrelas: entre elas, sumos de maçã e de laranja, miniaturas de compotas e manteigas, cesto com variedades de pães e outro com croissants, mini pastelaria e petit fours e um cesto com fruta da época. E ainda: uma garrafa de espumante para brindar e animar, uma caixa de chocolates Arcádia e um balão em forma de coração. Se fizer o pedido e enviar uma foto e mensagem personalizada, estas acompanharão a caixa costumizada, ideal para pequeno-almoço na cama. Se quiser realmente fingir estar no hotel, o Sheraton sugere acrescentar um roupão oficial da chancela (50€), que será “bordado com o nome ou iniciais da cara metade”. Encomendas até dia 12 - se quiser roupão personalizado, até dia 10. A recolher no hotel ou a receber no domicílio (+ taxa de entrega). Informações e reservas: concierge@sheratoncascais.com, site

Lisboa. Amor à Olivier

Os restaurantes do Grupo Olivieir - Kob, Guilyt e Savage - apresentam sugestões para todos os gostos com menus para delivery e take away, disponíveis a 13 e 14 de Fevereiro com preços para duas pessoas a 140€, 110€, 40€ e 40€, respectivamente. http://restaurantesyakuza.com/go/; http://restauranteskob.com/delivery/; http://restaurantesguilty.com/drivethru/ http://savagebyolivier.pt/

Foto

Cascais. Sabores Martinhal

Para que possa comemorar em casa com toda a segurança e conforto, o chef Daniel Andrade do Martinhal Cascais, preparou o menu “home delivery” Dia dos Namorados para duas pessoas por 45€. Inclui amuse bouche, prato principal e sobremesa e uma selecção de petits fours. Caso pretenda, pode acrescentar chocolates e uma garrafa de espumante por 22€. Disponível também o menu criança por 15€. Contactos: concierge.cascais@martinhal.com, site, tel: 218 507 788.

Porto. Formosa vai a Padaria

O amor bate à porta, com um pequeno-almoço especial preparado pela Padaria Formosa, uma das mais antigas do Porto. O “menu” é composto por pão de beterraba em forma de coração com compota e manteiga, croissants amanteigados com queijo e fiambre, mini éclairs de chocolate e suspiros de amor de morango e para beber, sumo de laranja com frutos vermelhos e gengibre e custa 25€. Entregas entre as 10h e as 15h. A encomenda deve ser feita até ao dia 12. Oferta de flores se antecipar a encomenda até ao dia 5. Site

Porto. Pequeno-almoço e brunch à Vila Galé

O Vila Galé Ribeira Porto convida-o a desfrutar a dois de um verdadeiro pequeno-almoço ou brunch de hotel, disponível em take away e em entregas. Pequeno-almoço com preços a 6€, 8€ ou 9€. Inclui pão, croissants, ovos mexidos e bacon, salada de frutas e diferentes tipos de charcutaria e queijos. Brunch aos domingos por 15€/pessoa e 50% de desconto para crianças e jovens até aos 14 anos. As encomendas devem ser feitas até às 22h do dia anterior, pelo telemóvel 965572994 ou para o mail ribeira.reservas2@vilagale.com. Entrega gratuita nas freguesias de Cedofeita, Miragaia, Sé, São Nicolau, Vitória, Santo Ildefonso, Lordelo do Ouro e Massarelos. Nas restantes localidades da cidade do Porto a taxa de entrega é de 3€.

Grande Porto. Sobremesas com surpresas

O Grupo Romando apresenta várias opções de menus para dois, acompanhados com uma gama variada de vinhos e espumantes e uma sobremesa criada especialmente para a ocasião. Esta, é composta por uma cobertura de chocolate em forma de coração Origami contendo um prémio no interior, que pode ser entradas, garrafas de vinho, jantares, sobremesas e cocktails para usufruir quando os restaurantes abrirem (Romando, Romando Sushi Caffe, Romando Prive e Enoteca). Preços desde 75€. Take away e Home & Hotel Delivery nas cidades de Gaia, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia e Matosinhos. Contacto 914622160. renatofaria@desertrainagency.com

Grande Porto. Estamos bem em Casa

Sob o lema, “Está-se bem em casa”, a Taberna Está-se Bem, situada no Porto, propõe refeições pré-cozinhadas e embaladas em vácuo para que em apenas em alguns minutos tenha uma refeição como se estivesse num restaurante. Pode escolher entre dois menus de 58€ e 69€ para duas pessoas. Entregas gratuitas no Porto, Gaia, Matosinhos e Maia e sob consulta o valor da deslocação para outras localidades. Oferta de garrafa de vinho. Encomendas podem ser feitas por mail emcasa@estasebem.com ou tel. 913200010.

Aveiro. Salpoente é para lovers

Tendo em conta a situação que vivemos, o restaurante Salpoente , localizado em Aveiro, criou o menu “Combo Lovers”, para partilhar em casa com o seu par. O menu é composto por várias entradas, prato principal e sobremesas e oferta de uma garrafa de espumante. Preço 120€, com taxa de entrega gratuita para o concelho de Aveiro, para outras localidades sob consulta. As reservas devem ser feitas até ao dia 12 de Fevereiro. Contactos: 915138 619, delivery@salpoente.pt, site

Nós é mais cerveja e cartas de amor

Uns brindam com vinho, outros com o champanhe, é o mais tradicional. Mas para o casal que prefere é mesmo a cerveja, há solução: a Musa propõe a caixa Beer My Valentine, que não só contém seis cervejas artesanais como ainda vem com carta de amor. Os autores à escolha: Conan Osiris, o Chico da Tina, a Cláudia Guerreiro dos Linda Martini, o Luís Severo e a Surma. E ainda: um pirulito de chocolate negro e caramelo explosivo Equador. Para receber a tempo do São Valentim: encomendas para Portugal continental até meia-noite de dia 10, em Lisboa até meio-dia de dia 12. Custa €14,90. Site

Amor Soalheiro

A Quinta do Soalheiro criou um pack especial para este dia especial: uma garrafa de Soalheiro Rosé, uma caixa de chocolate artesanal da Feitoria do Cacao (50g) e um voucher-presente com uma visita, num futuro próximo, para duas pessoas, com prova de vinhos à Quinta do Soalheiro (válido até 31 de Dezembro 2021). Preço: 24€. Loja

Declaração de amor em vinho

Foto

Não faltam sugestões da Quinta da Pacheca para celebrar este dia a dois: oferecer uma garrafa de vinho “Pacheca Grande Reserva Tinto Touriga Nacional” com uma mensagem de amor inserida na garrafa, pelo preço de 49€ ou encomendar uma romântica caixa com uma garrafa de Pacheca Rosé Reserva Touriga Nacional, dois copos e uns pequenos mimos surpresa por 39€. Há também sugestões para usufruir mais tarde: voucher para estadia nos Wine Barrels (os célebres quartos em pipas de vinho) ou em quarto standart com pequeno-almoço, prova de vinhos e jantar com preços desde 300€/casal e voucher de relaxamento no Vineyard Spa com preços desde 280€/ casal. Reservas: tel. 254331229, site

Com os vinhos na Palma da mão

Para brindar ao amor o Torre de Palma Wine Hotel convida-o consultar na sua loja online algumas edições especiais e grande variedade de oferta de vinhos para os mais diversos gostos e com preços a 35€; 39€; 49€ e 69€. Estas edições especiais são acompanhadas pelo mel biológico de Torre de Palma, outras pelos Rebuçados de Ovo de Portalegre e outras ainda com o Picante Mondega. Site

Degustação a dois

A Fever convida os apaixonados e apreciadores de vinho a desfrutar da experiência “Wine in Especial São Valentim”, em casa. Inclui a entrega de três vinhos ao domicílio e o acesso a uma degustação online com o enólogo António Maçanita, transmitida no dia 14, a partir das 18h30, com a duração de 90 minutos. Preço: 30€/ duas pessoas. Inclui os custos da entrega em qualquer parte do país dos vinhos para prova (um espumante rosé, um vinho branco e um vinho tinto). Site

Vinho do Porto + chocolate = <3

A loja online Uva Wine shop, tem disponível para oferecer a quem mais gosta, um pack com uma garrafa de Calém 10 anos Tawny e uma caixa de bombons de chocolate de leite e outra de chocolate negro, com recheio de Vinho do Porto Calém 10 anos, da Arcádia, por 49.99€. Site

Éclair que te amo

O éclair para o Dia dos Namorados é mais uma criação a que a Leitaria do Paço nos habituou para celebrar as datas festivas. Este éclair custa 3,20€ e tem cobertura de chocolate, creme de coco, chantilly e é decorado com framboesas, mirlilos e gomas de coração. Em parceria com a Papabubble, pode também encomendar packs com dois éclairs e um pirulito em forma de coração (10,30€) ou um coração com mini rebuçados (10,60€). Pode ainda optar por um pack com flores da The Florist, composto por dois éclairs e um bouquet de rosas dentro de uma caixa branca ou preta (51,40€). Disponível no site para take away ou entrega em casa. Site

Chocolates da Vinte Vinte

A Vinte Vinte, a nova marca de chocolates portuguesa, preparou uma coleção de caixas de chocolates com mensagens apaixonadas para comemorar a data. Produzida totalmente em V.N. de Gaia, na fábrica do Museu do Chocolate da World of Wine (Wow) esta coleção está disponível com propostas que vão dos 10€ aos 35€. As encomendam devem ser realizadas até ao dia 10 de Fevereiro. Loja

Porto. Love Crowne Plaza

O programa Love Festival, convida-o a celebrar esta data na privacidade e conforto dos quartos do hotel Crowne Plaza Porto. O preço é de 77,50€ por pessoa e inclui estadia de uma noite, pequeno-almoço e um jantar romântico (parceria com SoMos Restaurant & Lounge), servido no quarto. Válido para os dia 12,13 e 14 de Fevereiro. Site

Manteigas. Romance na Serra da Estrela

Com vista para a Serra da Estrela, a casa de São Lourenço, em Manteigas, tem disponível o programa Romance na Serra, um voucher de duas noites com jantar. Preços: a partir de 64€ para desfrutar no Dia de São Valentim ou mais tarde (com uma massagem de relaxamento para duas pessoas com óleos da serra). Site

Madeira. Romance Savoy

O Hotel Savoy Palace, no Funchal, abre as portas ao amor e convida-o a celebrar o Dia dos Namorados com toda a segurança e com várias propostas: Weekend Pampering, desde 708€ e válido de 12 a 15 de Fevereiro. Inclui estadia, jantar romântico com música, pequeno-almoço, chá das cinco e duas flutes de espumante, tudo servido na suite com vista para o AtLântico. Pode também escolher o programa Savoy Palace Soulmates, desde 309€, com estadia, pequeno-almoço, cocktail de boas vindas e jantar especial de São Valentim. Tem ainda à disposição vários tratamentos de relaxamento no Spa. Site

Amor à Bairrada

A Rota da Bairrada criou vouchers para desfrutar a dois que podem incluir alojamento, passeios turísticos, enoturismo e restauração. Ao comprar os “Bairrada Vouchers” é-lhe oferecido um acréscimo extra de 5€ ou 10€ ao valor de base, consoante se trate de refeições e experiências turísticas ou de alojamento, respectivamente, ou seja ao comprar, por exemplo, um voucher base de alojamento que custa 40€, ser-lhe-á oferecido um voucher com o valor de 50€, para utilizar nas unidades aderentes. Tem ainda acesso gratuito a uma visita e a um copo de espumante num dos Espaços Bairrada. Loja

Sonhos Pestana

Para recriar o Dia dos Namorados em qualquer dia do ano, o Group Pestana Hotel disponibiliza vouchers oferta, a partir de 30€, 50€ e 80€. Inclui estadias para duas pessoas com pequeno-almoço e experiências gastronómicas. Pode ainda optar por um Voucher Experiência Pestana com 10% de desconto. Site

Os pequenos hotéis portugueses são mais amorosos?

A rede que une vários “pequenos” hotéis independentes de Portugal propõe para o Dia dos Namorados um presente com olhos no futuro: vouchers com validade de um ano, já a pensar naquele fim-de-semana ou escapadela daqui a uns tempos, em que estejamos todos mais confortáveis para passear. Os vales podem ser usados em qualquer um dos 140 hotéis da marca. Têm o valor mínimo de 25€ mas pode escolher o valor que pretende. Será descontado em qualquer estadia futura. Site

Havemos de ir viajar

A Bestravel sugere uma caixa de oferta Bestwish, que permite oferecer uma viagem, uma escapadinha em Portugal ou além-fronteiras ou um vale para descontar em próxima compra. “Única, personalizável para cada ocasião, à medida do seu bolso e pensada ao pormenor”, garantem. Os vales podem ir de 25 a 500 euros. Informação online ou via 210196236. Nem de propósito: a agência também está com uma campanha Lua de Mel.

Dar desconto ao amor

Veneza e Nova Iorque, no Alentejo ou no Douro, a campanha Romance da Agência Abreu tem várias propostas para quem não passa sem ter uma viagem na agenda. Em campanha de São Valentim, a agência oferece 5% em cartão de fidelidade. Reservas até dia 14. Site