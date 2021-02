Sindicatos da TAP aceitam cortes mais profundos em troca de manutenção de empregos

Da ronda final de negociações entre sindicatos e a TAP, com vista à aplicação de acordos de emergência, saiu uma solução para proteger postos de trabalho e que vigora até 2024: uma maior redução dos salários face à que estava planeado (25% acima dos 1330 euros), equilibrada com diminuição do horário de trabalho. Isso ficou previsto tanto no caso do acordo negociado com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), como com o Sindicato de Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA). Ao todo, terão sido defendidos, segundo os dados destes sindicatos, 704 postos de trabalho, dos quais 580 são tripulantes e 124 pessoal de terra.

Conforme comunicou o SITEMA, liderado por Paulo Manso, vai ser aplicada já este ano “uma redução do período normal de trabalho para todos os profissionais sindicalizados, com a consequente redução de vencimento, modelo este que permite a manutenção dos 124 postos de trabalho”. Essas reduções, tal como no caso dos tripulantes de cabine, serão de 15% em 2021, passando depois para 10% em 2022 e 5% em 2023. Em igual medida haverá uma diminuição do tempo de trabalho. O corte negociado, segundo as informações recolhidas pelo PÚBLICO, incide sobre o vencimento que resultar da diminuição de 25% sobre o valor superior a 1330 euros.

Já em 2024 (período em termina o prazo temporal do plano de apoio estatal à TAP entregue em Bruxelas), e conforme ficou estabelecido no acordo de emergência com o SNPVAC, dirigido por Henrique Louro Martins, esta medida acaba e “o período normal de trabalho volta a ser a tempo completo, sem prejuízo de acordos individuais que prevejam o trabalho a tempo parcial”.

Medidas temporárias

Assim, este é um corte nas despesas com pessoal de carácter temporário (ao contrário dos despedimentos), o que fez com que no acordo de emergência dos tripulantes exista uma cláusula na qual se estipula que as partes têm de envidar os melhores esforços, no âmbito do processo de revisão do acordo de empresa que terá agora início, “a encontrar medidas que permitam atingir as metas orçamentais relativas à massa salarial referente ao ano de 2025 (118 milhões de euros)”. O mesmo é válido “para o cumprimento do que for definido para os anos subsequentes, de forma a garantir a sustentabilidade da empresa”.

No caso do SITEMA, este sindicato também referiu que ficou estabelecido entre as partes “o compromisso de desenvolverem um programa que assegure a implementação de medidas de reestruturação que garantam a competitividade da TAP”. Quanto ao corte de 25% a partir dos 1330 euros - que abrange todos os trabalhadores -, este tem a duração do acordo de emergência, e desce para 20% em 2024 em grande parte das situações (no caso do SITEMA, o ano escolhido para os 20% foi 2022).

Por parte dos pilotos, o que é conhecido é uma única redução, mas de maior incidência, sobre os 1330 euros. Assim, ficou fechado um acordo que abrange 1252 pilotos e prevê a redução salarial de 50% este ano, e que passa depois para 45% em 2022, 40% em 2023 e 35% em 2024, e que “visa a manutenção de postos de trabalho”.

Já o SITAVA (pessoal de terra) comunicou que, em matérias “como o ajustamento da força de trabalho nunca se comprometeria com qualquer coisa desse tipo”. “O que ficou plasmado no acordo que assinámos é que a TAP colocará à disposição dos trabalhadores medidas voluntárias a que os trabalhadores poderão aderir, e assim, se for do seu interesse, poderem beneficiar em termos individuais”, referiu este sindicato.

À espera das adesões voluntárias

Segundo os sindicatos, o pacote de medidas de adesão voluntária que a TAP está prestes a apresentar aos trabalhadores, e que a administração classifica como “crítico e fundamental para a optimização dos recursos laborais”, inclui rescisões amigáveis, pré-reforma, reformas antecipadas e licenças sem vencimento de longa duração, além do trabalho a tempo parcial.

Aqui, o SITEMA afirma ter chegado a acordo com a TAP para um tecto de 50 funcionários ligados à área da manutenção que “poderão recorrer à transferência do seu vínculo contratual para a Portugália Airlines e a reformas antecipadas”. Com isso, este sindicado refere ter salvo 174 postos de trabalho, com “zero despedimentos para associados”.

Sem um número fixo, também o SNPVAC, e os pilotos, apostam nas adesões voluntárias, e também nas transferências para a Portugália (empresa do grupo TAP que vai crescer) para evitar despedimentos.

“Na eventualidade de não se atingir o número de pilotos definido no plano de reestruturação, explicou o SPAC numa mensagem aos pilotos citada pela Lusa, a TAP “terá que recorrer a medidas alternativas para o atingimento desse dimensionamento, nomeadamente em sede de cessação de contratos de trabalho”.

No caso dos tripulantes, mesmo após o acordo de emergência e de maior corte salarial, ficou um universo de 166 tripulantes cujos postos de trabalhos estão em risco (ao início eram 746). A esperança do presidente do SNPVAC, Henrique Louro Martins, é a de que estes sejam abrangidos pela vertente de adesão voluntária, mas tal “não quer dizer que isso aconteça”. “Há alguma falta de informação”, afirmou ao PÚBLICO, nomeadamente no que toca aos critérios para os despedimentos, e só mesmo com a apresentação formal das medidas é que ficará confirmado a existência de programa de pré-reformas e reformas antecipadas.

Até agora, só o SITEMA é que levou a proposta fechada com a empresa para ser votada pelos seus associados, tendo sido aprovada. Esse é um passo determinante para que os acordos entrem em vigor, faltando ainda conhecer o veredicto, por exemplo, dos pilotos e dos tripulantes.

Pelo caminho, a TAP deixou cair do acordo cláusulas como a que impedia os trabalhadores de “recorrer a meios de luta laboral relativamente às matérias constantes” do acordo – e que foi bastante contestada –, passando a um compromisso de se “actuar segundo o princípio geral da boa fé” no cumprimento do acordo de emergência e “garantir um ambiente sereno e produtivo”.

Da mesma forma, caiu também a ideia de ter como referência para pagamento de indemnizações por despedimento o valor que resultasse do corte dos 25% sobre os salários acima de 1330 euros. O PÚBLICO enviou várias questões à TAP, mas não foi possível obter respostas em tempo útil.