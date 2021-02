Governo está a discutir prolongamento das moratórias de crédito com os bancos

O ministro da Economia Pedro Siza Vieira admitiu esta terça-feira o prolongamento das moratórias de crédito ou outras soluções de apoios ao pagamento desses créditos. “Estamos a discutir o que fazer relativamente à dívida que existe e, eventualmente, uma extensão de maturidades pode justificar-se neste sector”, disse o governante, num webinar sobre “O Estado do Turismo”.

O ministro admitiu que está a discutir o assunto das moratórias com o Banco de Portugal (BdP) e com a Associação Portuguesa de Bancos (APB). Em cima da mesa pode estar “mesmo uma extensão da dívida remanescente”, disse. E acrescentou: “É algo que temos de ver em que medida se justifica e com que abrangência”.

Admitindo que as reservas das empresas estão “exauridas”, Siza Vieira, disse que o Governo “tem noção de que vai precisar de lançar instrumentos de capitalização das empresas”. “Vamos precisar de fazer um esforço suplementar do lado público e privado para aguentarmos mais estes meses”, acrescentou.