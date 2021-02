Manchester United segue em frente na Taça de Inglaterra

Depois do 0-0 nos 90 minutos, McTominay marcou no minuto oito do prolongamento e serenou a equipa de Bruno Fernandes.

O Manchester United apurou-se nesta terça-feira para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra. A equipa de Bruno Fernandes (suplente utilizado) eliminou o West Ham, por 1-0, em casa, num jogo em que foi amplamente dominadora.

Com o ex-FC Porto Alex Telles num “onze" com algumas mudanças relativamente ao habitual, a equipa de Manchester teve mais bola e rematou muito mais do que o adversário, mas denotou alguma passividade na forma como deixou correr o jogo esperando que o golo surgisse algures no tempo. Mas isso demorou a acontecer e o United foi obrigado a jogar um prolongamento.

Depois do 0-0 nos 90 minutos, McTominay, com assistência de Rashford, marcou no minuto oito do prolongamento e serenou a equipa de Bruno Fernandes - que já tinha entrado aos 73’.

A vitória foi justa, mas o prolongamento poderá vir a ser um castigo duro para uma equipa já muito sobrecarregada de jogos.