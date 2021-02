Liga interdita relvado do Jamor

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na sequência da avaliação realizada esta terça-feira pela Comissão Técnica ao relvado do Estádio de Honra do Jamor, decidiu interditar o terreno de jogo onde actua o Belenenses SAD, que terá como futura “casa” o Estádio Municipal de Mafra.

A Comissão Técnica da LPFP fará nova avaliação no dia 18 de Fevereiro (a dois dias da recepção ao Nacional), tendo no comunicado emitido por aquele organismo sido sublinhado que “acautelando os interesses do Belenenses SAD, a Liga Portugal chegou a acordo com o CD Mafra e a Câmara Municipal de Mafra para que o Estádio Municipal daquela localidade possa ser usado”.

O relvado do “Jamor” estava interditado a treinos e jogos que não fossem os do Belenenses SAD desde 14 de Dezembro, medida agora considerada “manifestamente insuficiente”, o que leva à interdição total do estádio.

De resto, nas últimas jornadas, já alguns dos intervenientes se tinham queixado do mau estado do relvado, a começar pelos treinadores do FC Porto, Sérgio Conceição, e do V. Guimarães, João Henriques.