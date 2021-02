Eliminatória entre Benfica e Arsenal joga-se em Itália e na Grécia

A primeira mão da eliminatória da Liga Europa entre Benfica e Arsenal será jogada no Estádio Olímpico de Roma e a segunda no Georgios Karaiskakis, em Atenas. A decisão foi oficializada pela UEFA nesta terça-feira, com o organismo a confirmar a solução alternativa encontrada pelos clubes para contornarem as restrições de voos entre o Reino Unido e Portugal.

Impossibilitado de receber o Arsenal em Lisboa, o Benfica fará de Roma a sua casa para o primeiro jogo dos 16 avos-de-final da prova, a ser jogado a 18 de Fevereiro (20h de Portugal continental).

A título de curiosidade, a Roma, “dona” do Olímpico, jogará para a Liga Europa também a 18 de Fevereiro e fará viagem inversa à do Benfica: os italianos são o adversário do Sp. Braga e jogarão no Minho nesse mesmo dia.

A 25 de Fevereiro, Benfica e Arsenal viajarão até à Grécia, local onde os ingleses serão o clube visitado.

Apesar de os desafios serem jogados em campos neutros, a UEFA informou que a regra dos golos fora se mantém como critério de desempate. Para efeitos de desempate, o Benfica jogará fora na Grécia e o Arsenal fá-lo-á em Itália.

As restrições de voos devido à pandemia de covid-19 não afectam apenas Benfica e Arsenal, já que o Real Sociedad-Manchester United, a ser jogado em Turim, e o Molde-Hoffenheim, a ser disputado em Villarreal, também foram movidos dos recintos inicialmente previstos.

Também na Liga dos Campeões os palcos tiveram de ser mexidos. Nos oitavos-de-final da prova, o primeiro duelo entre Borussia Monchengladbach e Manchester City foi movido para a Puskás Arena, em Budapeste, estádio que também será o palco do RB Leipzig-Liverpool.