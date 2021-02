O novo site especial do PÚBLICO: Painéis de São Vicente — A casa do restauro

Não é a primeira vez que o PÚBLICO se associa ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, e à Fundação Millennium BCP para criar um site especial com uma forte componente multimédia. Lembra-se da campanha de angariação de fundos para a compra de uma obra do pintor Domingos Sequeira para o museu, aquela que intitulámos Vamos Pôr Sequeira no Lugar Certo e que conseguiu juntar mais de 700 mil euros para a Adoração dos Magos?

Logo que o projecto de restauro dos Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, foi anunciado em 2019 pelo director do MNAA, Joaquim Caetano, numa entrevista ao PÚBLICO, pensámos que seria irresistível propor uma nova parceria. Foi assim que nasceu a ideia do site Painéis de São Vicente — A casa do restauro, que tem o apoio mecenático da Fundação Millennium e o apoio científico do MNAA e é integralmente dedicado à mais conhecida pintura portuguesa.

​A operação de restauro, que durará pelo menos dois anos, pressupõe um estudo que alia a ciência à investigação histórica, convocando vários especialistas nacionais e estrangeiros de um leque muito diversificado de áreas do conhecimento. Juntará peritos em suportes de pintura do Museu do Prado, em Madrid, a conservadores oriundos do Metropolitan Museum de Nova Iorque, bem como conservadores-restauradores de importantes centros de investigação europeus que se associam aos especialistas portugueses no diagnóstico da situação.​

Quando a intervenção de restauro dos Painéis de S. Vicente foi oficialmente lançada, a 18 de Maio passado, no Dia Internacional dos Museus, os visitantes do MNAA passaram a poder espreitar pela grande janela ali colocada e ver como trabalha a equipa de conservação e restauro enquanto intervém nesta obra de grandes dimensões. O objectivo do jornal PÚBLICO com o site especial que lança esta terça-feira às 16h30 é ampliar essa montra que o MNAA instalou no local onde estas pinturas do século XV costumam estar expostas e registar os avanços da investigação tendo por eixo central um propósito — dar aos leitores artigos capazes de os ajudar a compreender o que está à vista nos Painéis mas também o que não se vê, e descodificar o restauro junto de um público muito mais amplo do que aquele que visita o museu.