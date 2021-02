Filme de Sandro Aguilar na competição oficial do Cinéma du Réel

O filme Armour, do português Sandro Aguilar, foi seleccionado para a competição do festival francês Cinéma du Réel, dedicado ao documentário, que decorrerá em Março.

De acordo com a programação anunciada esta terça-feira, a competição internacional contará com 11 longas-metragens e dez curtas-metragens, entre as quais o filme experimental do produtor, argumentista e realizador Sandro Aguilar.

Co-produzido com o Canadá, Armour conta com as interpretações de Jean-Philippe Catellier e Eduardo Aguilar, e esteve já presente numa dezena de festivais, entre os quais o Curtas Vila do Conde, o Caminhos do Cinema Português e os Encontros Internacionais do Documentário de Montréal (Canadá).

A 43.ª edição do Cinéma du Réel, festival organizado pelo Centro Pompidou, em Paris, decorrerá de 12 a 21 de Março e, tal como já aconteceu em 2020, terá um formato integralmente online, devido à pandemia da covid-19.

Sandro Aguilar, de 46 anos, conta com mais de uma dezena de filmes, entre os quais Mariphasa (2018), Voodoo (2010) e A Zona (2008), com presença recorrente no circuito de festivais, e foi um dos fundadores da produtora O Som e a Fúria.