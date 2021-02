Quem se lembra de Virginia Woolf?

Em Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, Elizabeth Taylor e Richard Burton bebiam e não era pouco; o mais que se vê em Malcolm & Marie são cigarros e macarrão com queijo, o que não é bem a mesma coisa e apenas confirma como o mundo mudou desde que Mike Nichols filmou a peça de Edward Albee que nos passa o tempo a vir à cabeça enquanto vemos o filme de Sam Levinson. No papel, estamos perante algo de muito semelhante: um casal que se digladia com requintes de malvadez, dissecando impiedosamente cada traço e cada característica da sua personalidade ao longo de uma noite.