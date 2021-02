A ilha do tesouro

Desenrola-se de princípio a fim com a tepidez de um telefime de “prestígio”.

Baseado em factos históricos, A Grande Escavação (Netflix) é o relato da descoberta de uma preciosidade arqueológica (um barco anglo-saxão, carregado de artefactos e adornos) que se encontrava soterrada numa propriedade rural inglesa desde o princípio da Idade Média. Tudo se passa no Verão de 1939, portanto na contagem decrescente para o início da II Guerra, período que vai sendo assinalado através de notícias e comentários das personagens, até que o fim do filme coincida, mais ou menos, com o discurso radiofónico de Chamberlain a anunciar o “estado de guerra” entre o Reino Unido e a Alemanha.