Variante do Reino Unido em Portugal: “Desviámo-nos da curva projectada”

Entre 1 de Dezembro e 7 de Fevereiro estima-se que já tivessem circulado em Portugal mais de 120 mil casos de SARS-CoV-2 associados à variante do Reino Unido, informou esta terça-feira na reunião no Infarmed João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge (Insa). Quanto à prevalência desta variante em Portugal, referiu que nos “desviámo-nos completamente da curva projectada”: “Deixámos de estar num crescimento exponencial e passámos a estar no início de um plateau. A curva passou a ter a forma de S e isso são óptimas notícias.”

Na determinação desta prevalência tem sido usada uma ferramenta em tempo real, que foi desenvolvida numa colaboração do Insa e da Unilabs - Portugal, laboratório de análises clínicas. Através da sequenciação genómica, é determinada uma correlação forte entre a falha na detecção do gene S em alguns testes de diagnóstico e a presença da variante do Reino Unido (a linhagem B.1.1.7). Para a prevalência, faz-se o cálculo entre as amostras do vírus associadas à variante num conjunto de amostras positivas do SARS-CoV-2 recolhidas pela Unilabs. Depois, extrapola-se esse valor para todos casos positivos diagnosticados no país.

João Paulo Gomes refere que os dados usados nestas estimativas são “robustos”: foram usados cerca de 50 mil testes positivos e quase 9000 associados à variante. Tendo em conta a percentagem de testes que a Unilabs faz em relação à casuística nacional, estima-se assim que entre 1 de Dezembro e 7 de Fevereiro já tivessem circulado em Portugal 120 mil casos de SARS-CoV-2 associados à variante do Reino Unido.

O investigador também assinalou que se projectava que, a partir da próxima semana, a prevalência de casos associados à variante fosse cerca de 65%. Mas acabámos por ter boas notícias: desviámo-nos da curva projectada. Relativamente a Lisboa e Vale do Tejo, apesar de a variante ter aí uma prevalência superior à maior parte das outras regiões do país (é entre 55 e 60%), “a evolução da taxa de crescimento tem sido muito favorável”. “A evolução semana a semana passou dos 90% para cerca de 10 a 15% na última semana”, indicou João Paulo Gomes. A nível nacional, a taxa de crescimento já foi de 90% por semana, já passou para entre 50 e 60% e agora ronda os 19%.

Também se analisou a carga viral associada a esta variante aos olhos da realidade portuguesa e verificou-se que casos desta variante do Reino Unido têm, normalmente, uma carga viral de cerca de 20 vezes superior aos casos de outras variantes em circulação. “Aqui está uma explicação mais do que razoável para uma maior transmissibilidade: a causa de tudo são as tais mutações, que provocam uma maior afinidade do vírus pelas nossas células, o que depois resulta numa maior carga viral. Com uma maior carga viral, no contacto social temos maior capacidade de expelir maior quantidade de vírus”, esclareceu o investigador.