Portugal desaconselha vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos

A menos que seja a única opção disponível, Portugal desaconselha a aplicação da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, de acordo com uma norma da Direcção-Geral da Saúde, publicada esta segunda-feira.

A vacina da AstraZeneca pode ser usada em pessoas maiores de 18 anos como prevenção da covid-19, contudo, “até novos dados estarem disponíveis”, “deve ser preferencialmente utilizada para pessoas 65 anos ou menos de idade”, lê-se no documento assinado pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Esta fórmula deve ser evitada a menos que seja a única opção para inocular um idoso, conforme se lê: “Em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada se só estiver disponível a covid-19 Vaccine AstraZeneca”.

As duas doses da vacina da AstraZeneca devem ser aplicadas com um intervalo de 12 semanas. “Se houver atraso em relação à data marcada para a 2.ª dose, ou, por qualquer intercorrência, não puder ser administrada a 2ª dose, a mesma será administrada logo que possível”, assinala o mesmo documento. A única situação em que não deve ser administrada uma segunda dose é quando a pessoa a imunizar já teve covid-19 ou há uma infecção por SARS-CoV-2 (o vírus que causa a doença covid-19) após a toma da primeira dose.

Tal como já acontecia com a vacina da Pfizer, esta vacina é desaconselhada a pessoas que tenham uma “história de hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes” ou “história de reacção anafiláctica a uma dose anterior”.

No mesmo documento, assinala-se que as pessoas devem esperar pelo menos 30 minutos no local onde foram vacinadas, para despistar possíveis reacções: “Após procedimentos clínicos, como a vacinação, existe a possibilidade de lipotimia com eventual queda (principalmente em adolescentes e adultos) ou, muito raramente, reacção anafiláctica. Por estas razões, as pessoas devem aguardar, na posição sentada ou deitada, pelo menos 30 minutos antes de abandonar o local onde foram vacinadas”.

Não há dados sobre a administração desta vacina em grávidas, pelo que a DGS recomenda que seja aplicada “se os benefícios esperados ultrapassarem os potenciais riscos para a mulher”. Quem está a amamentar (e pertence ao grupo de risco) deve ser vacinada, sem prejuízo para a amamentação e sem efeitos adversos conhecidos na criança.