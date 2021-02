Fórum Médico critica “atraso” na vacinação dos profissionais, enquanto se avança para imunização de outros grupos

Organizações que representam os médicos contestam “a gestão política do dossier da pandemia, claramente desvinculada de quem trabalha no terreno”, e as sucessivas paragens da actividade não covid-19.

As organizações que representam os médicos criticam o Governo por parar “por sucessivas vezes” a actividade não covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e por ter vacinado até agora “apenas cerca de 30%”” dos profissionais do sector público e “cerca de 7%´´% no sector privado e social”, ao mesmo tempo que avança para a imunização de outros grupos.

Após uma reunião extraordinária para analisar a actual situação e o primeiro mês do plano de vacinação contra a covid-19, o Fórum Médico – que junta a Ordem dos Médicos, várias associações e os sindicatos que os representam – contesta “a gestão política do dossier da pandemia, claramente desvinculada de quem trabalha no terreno”, em nota divulgada nesta segunda-feira. Uma gestão que leva “a uma incapacidade de antecipar as medidas necessárias e ao desaproveitamento dos intervalos entre as ondas pandémicas para o reforço e preparação dos serviços”.

Sublinhando que a paragem da actividade não covid-19 condena “as pessoas com outras doenças a ficar sem resposta em tempo útil, ou com um tempo de resposta que pode comprometer a sua evolução clínica”, lembra que, “por cada cama alocada à covid-19, apoiada numa estratégia de comunicação que anuncia uma elasticidade sem fim”, se sabe que “alguém com outra doença ficou de fora”. “Para os médicos, não há doenças, há doentes, e todas as vidas têm o mesmo valor”, frisa.

A operacionalização do plano de vacinação também é contestada pelas organizações que representam os médicos. Além de considerarem que o plano apresenta “várias lacunas na identificação dos grupos de risco”, observam que a vacinação dos profissionais de saúde “está significativamente atrasada”, quando ao mesmo tempo se avança para a imunização de outros grupos, “numa estratégia ditada pela manipulação da percepção pública”. A situação “está a gerar uma forte indignação entre os médicos”.

Reclamam, assim, a vacinação “dos profissionais de saúde (e posteriormente dos estudantes de Medicina em fase de estágio clínico)”, considerando que é “crítica para o controlo da pandemia e para a recuperação” do país, e exigem “informação permanente e actualizada do número de vacinas administradas, por local e grupo profissional”.

Quanto à paragem da actividade não covid-19, o Fórum Médico dá o exemplo do Decreto-Lei n.º 10-A/2021, publicado no dia 2 deste mês, que no seu entender relega os doentes com outras patologias “sempre para segundo plano”, uma vez que prevê que o horário dos médicos possa ser integralmente dedicado aos doentes com covid-19, independentemente da especialidade. Por isso defende a urgente reformulação deste decreto, “para que não restem dúvidas de que, ao contrário do que parece indicar o Artigo 12.º, os delegados de saúde são necessariamente médicos e, preferencialmente, especialistas de saúde pública”.