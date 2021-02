Escolas acolheram milhares de alunos no primeiro dia de ensino à distância

Milhares de estudantes estiveram presencialmente nas escolas no primeiro dia de ensino à distância. A maioria são filhos dos trabalhadores essenciais ou alunos com necessidades educativas especiais, mas também há casos em que o regresso ao seu estabelecimento de ensino foi motivado pela falta de condições para acompanhar as aulas online. O número é superior ao do primeiro confinamento e vai aumentar até ao final da semana, antecipam os directores e os pais.