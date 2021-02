Covid-19. Mais 196 mortes (o valor mais baixo desde 18 de Janeiro) e 2505 novos casos

Os dados revelados esta segunda-feira são referentes à totalidade do dia de domingo.

Portugal registou, este domingo, mais 196 mortes por covid-19 e 2505 novos casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Desde 18 de Janeiro (quando foram registadas 167 mortes) que o número de óbitos não era inferior a 200 por dia.

O número de óbitos sobe assim para 14.354 e o total de infectados pelo novo coronavírus para 767.919 desde o início da pandemia.

Os dados da DGS desta segunda-feira indicam ainda que há mais 96 doentes internados, para um total de 6344, sendo que 877 estão nos cuidados intensivos, mais 12 pessoas.

No dia anterior, sábado, o número de novos casos de infecção detectados (3508) foi o mais baixo desde 3 de Janeiro - dia em que se registaram 3384 novas infecções. Também no sábado foram registadas 204 vítimas mortais por covid-19 no país.