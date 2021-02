Tribunal Constitucional escolhe nesta terça-feira o sucessor de Costa Andrade

Ao fim de quatro anos e meio de mandato, Manuel da Costa Andrade está de saída da presidência do Tribunal Constitucional (TC), cargo para o qual foi eleito em Julho de 2016 e não pretende ser reconduzido. A notícia foi avançada nesta segunda-feira pelo jornal Expresso que acrescenta que o professor jubilado da Faculdade de Direito de Coimbra poderia ser reconduzido, mas decidiu sair por razões de saúde.

O TC já tem marcada para esta terça-feira a eleição do sucessor de Costa Andrade. “Informa-se que está marcada para amanhã, dia 9 de Fevereiro, a eleição para presidente e vice-presidente do Tribunal Constitucional, que se realizará nos termos do artigo 38.º da Lei do TC”, confirmou o tribunal ao PÚBLICO.​

De acordo com a lei, “0 presidente e o vice-presidente são eleitos por voto secreto, sem discussão ou debate prévios, em sessão presidida, na falta do presidente ou do vice-presidente, pelo juiz mais idoso e secretariada pelo mais novo”. Cada juiz assinala o nome por si escolhido num boletim que introduz na urna e é eleito o que obtiver o mínimo de nove votos.

“Se, após quatro votações, nenhum juiz tiver reunido este número de votos, são admitidos às votações ulteriores somente os dois nomes mais votados na quarta votação; se, ao fim de mais quatro votações, nenhum dos dois tiver obtido aquele número de votos, considera-se eleito o juiz que primeiro obtiver oito votos na mesma votação”, lê-se ainda no diploma que acrescenta: “As votações são realizadas sem interrupção da sessão”.

O Expresso revela que há dois juízes preferidos — João Caupers e José João Abrantes — ambos ​professores de Direito da Universidade Nova de Lisboa e próximos do PS.

Costa Andrade, de 76 anos, é magistrado, professor catedrático jubilado e conselheiro de Estado (por inerência) e foi deputado pelo PSD desde a Constituinte até 1995. Sucedeu a Joaquim de Sousa Ribeiro, que esteve durante nove anos no Palácio Ratton, primeiro como “vice” e depois como presidente. Em 2009, Cavaco Silva tornou-o Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.​

Com a saída de Manuel da Costa Andrade, o Parlamento terá de eleger a curto prazo quatro outros juízes que terminarão o mandato ainda em 2021 (Julho). São eles: Fernando Vaz Ventura; Maria da Assunção Raimundo; Fátima Mata-Mouros; e Maria José Mesquita. Em Outubro, termina também o mandato de Pedro Machete, que foi cooptado pelos restantes membros.

Umas das missões que o próximo presidente do Tribunal Constitucional vai herdar é a instalação da nova entidade da transparência - que deverá ficar em Coimbra ou em Aveiro